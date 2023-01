Bolsonaro desde EEUU condena el asalto de sus propios seguidores

Mientras sus partidarios asaltaban el Congreso, el Palacio de Gobierno y el Tribunal Supremo en Brasilia, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro desde EEUU aguardó varias horas antes de pronunciarse. Lo hizo a través de varios tuits, desde Orlando (Florida), donde se encuentra.

«Las manifestaciones pacíficas, conforme a la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy. Así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla», afirmó el ultraderechista.

Se refería Bolsonaro desde EEUU a las protestas populares en la recta final del Gobierno de Dilma Rousseff y tras su destitución, cuando manifestantes se pasearon por el tejado del Congreso.

– No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.