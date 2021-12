Barack Obama publica lista de canciones y libros favoritos de 2021

El expresidente norteamericano, Barack Obama, hizo publico el listado de sus canciones y libros favoritos de este año 2021.

En el mismo incluyó la canción Patria y Vida en el listado de 27 canciones que resumen su música favorita en este 2021.

El popular tema, devenido en himno para millones de cubanos en todo el mundo en los últimos meses, figura en la segunda página de la lista publicada este viernes por el exmandatario estadounidense en sus redes sociales.

Además de Patria y Vida, las otras canciones hispanas que figuran son "Volví", de Aventura y Bad Bunny (este último estuvo en el listado de 2020); y "Pepas", de Farruko.

En otro orden, la lista de libros del exmandatario está compuesta por trece obras, en su mayoría de ficción.

Desde novelas de corte histórico, como “Matrix”, de Lauren Groff, que busca recrear la vida de María de Francia; hasta de tipo musical: “The Final Revival of Opal & Nev”, de Dawnie Walton, que cuenta la reunión de un icónico dúo de rock tras años de separación.

Vale resaltar la novela fantástica “Cloud Cuckoo Land”, de Anthony Doerr, que hilvana tres historias, una ambientada en la Constantinopla del siglo XV, otra en tiempo presente en un pueblo de Idaho y la tercera en una nave espacial.

Entre las obras de no ficción, destacan “How The Word Is Passed” de Clint Smith, que “Invisible Child”, y "These Precious Days", colección de ensayos de corte intimista de Ann Patchett.

Por último, Barack Obama eligió tres libros de memorias: “Crying in H Mart”, de Michelle Zauner; “Aftershocks”, de Nadia Owusu, y “Beautiful Country”.