Así cubrieron los medios internacionales el discurso de Milei en el Foro de Davos

La primera exposición del presidente de Argentina, Javier Milei, como gobernante de dicha nación en el Foro de Davos quedó marcada por el llamado a Occidente a combatir el «socialismo» y su «admiración por Trump», de acuerdo a los desenlaces que tuvo el discurso de poco más de 20 minutos que dio el ante los importantes líderes y empresarios del mundo.

The Guardian, de Inglaterra, fue uno de los medios que decidió darle cobertura, que tuvo durante un largo rato en su cabecera el llamado de Milei a los líderes globales. «El argentino Milei afirma que el mundo occidental está en peligro por el socialismo», tituló el medio británico.

«El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha lanzado un durísimo ataque contra los gobiernos occidentales, acusándoles de abandonar los valores de Occidente», sostuvo. Del mismo modo, agregó que el del libertario fue un «un discurso estridente» («a jarring speech», escribió).

En otro pasaje de la cobertura The Guardian consideró que la presentación de Milei resultó una «defensa encendida y despiadada» del libremercado. («full-blooded defence of free market capitalism, red in tooth and claw»)

Milei también calificó de héroes a los empresarios, instándolos a no dejarse «intimidar, ni por la clase política ni por los parásitos que viven del Estado».

En Estados Unidos, CNN en Español se hizo eco de la alerta de Milei contra Occidente. Asimismo, la cadena CNBC puso foco en la vinculación entre Milei y Donald Trump al calificar al libertario de «admirador» del republicano.

«El líder ultraderechista, un autodenominado ‘anarcocapitalista’ a menudo comparado con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, había dicho de camino a Suiza que asistía a la reunión para abogar por la libertad», relata el corresponsal en Davos. Asimismo, a la par que resalta los desafíos de su gobierno en materia social.

Duras críticas en España

La agencia AP, por su parte, sostuvo que Milei es «un economista ultraliberal sin apenas experiencia política que asumió la presidencia de Argentina». También, resaltó que «arremetió contra el concepto de justicia social».

El País de España, que viene siguiendo desde hace meses el ascenso del libertario, sostuvo que Milei «abronca a los líderes en Davos». Esto, en una crónica redactada por un periodista que estuvo en la sala durante el discurso y pudo recoger impresiones de los espectadores.

«Fue recibido con entusiasmo en el corazón del capitalismo, pero rápidamente las caras empezaron a cambiar en la sala en cuanto empezó a hablar, y solo hubo aplausos tímidos al final, mucho de ellos desconcertados», escribió el cronista.

Según El País, Milei «abroncó a todos los líderes del mundo, y especialmente a los organismos internacionales» al lanzar «una visión apocalíptica del mundo». «Los ejecutivos y políticos escuchaban y se miraban sorprendidos», relató.

«Cada vez más apocalíptico, Milei expuso su visión fundamentalista del mercado que ni siquiera se asume aquí, en Davos, donde todas las empresas presentes están acostumbradas a colaboraciones público-privadas», sostuvo el medio español, quien agregó que en los pasillos «el discurso fue tan extremo que casi nadie se animaba a mostrar en la sala ese entusiasmo que se veía cuando empezó», cerró.

Con información de: Clarin.com