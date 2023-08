Asesinado candidato presidencial ecuatoriano había revelado amenazas

Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador asesinado durante un mitin en la ciudad Quito, había anunciado que el Cártel de Sinaloa lo había amenazado de muerte.

Villavicencio era conocido por tener un discurso firme contra las mafias del narcotráfico, empresarios y políticos; además, era un ferviente crítico del Correísmo. Sin embargo, un nombre salió de sus labios en varias ocasiones para referirse a amenazas de muerte que este había vertido en su contra; un tal «Alias Fito».

“En un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que, si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacaron en mi contra o atentaran contra mi vida”, dijo en rueda de prensa el candidato a la presidencia del país sudamericano.

Alias Fito es el líder de la agrupación criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador, y tomó su mando luego de que el 28 de diciembre de 2020 asesinaran a quien fue su capo durante 13 años: Jorge Luis Zambrano González, alias JL o Rasquiña.

Actualmente, se encuentra en el Centro de Privación de Libertad Guayas 4, mejor conocido como cárcel Regional, en el kilómetro 17 de la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil.

Asesinado candidato dijo «no les tengo miedo»

“Esto lo que hace confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas criminales y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad”, apuntó Villavicencio.

De acuerdo a fuentes oficiales y a palabras del asesinado Fernando Villavicencio, Alias Fito había sido beneficiado el 16 marzo de 2023 con una resolución de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, al declarar que se han extinguido cuatro de sus condenas y que, por ese motivo, podría recuperar la libertad.

Villavicencio había declarado públicamente que Alias Fito lo amenazaba de muerte por su retórica contra el narcotráfico, por lo que a raíz del atentado en contra del candidato presidencial, su nombre ha resaltado como potencial sospechoso.