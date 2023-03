TikTok pagará a creadores de contenido por videos de 20 minutos

Puedes leer: China acusa a Estados Unidos de abuso y represión por veto a TikTok

TikTok añade una nueva forma de monetización para los creadores de contenido de la plataforma, que involucra “videos premium” con una duración máxima de 20 minutos y podrán ser desbloqueados por sus seguidores luego de pagar cierta cantidad de dinero.

Esta nueva característica llamada “Series”, es calificada por TikTok como “una nueva forma de crear contenido y conectar más de cerca con la comunidad”. Además, estos formatos largos podrán agruparse en varias colecciones que pueden incluir hasta 80 videos cada una.

Aunque se ha establecido que cada persona deberá realizar un pago para desbloquear el contenido que se pueda ofrecer en las cuentas de los creadores, no se ha especificado la existencia de un rango mínimo o máximo de precio. TikTok sí indicó que los creadores podrán establecer el precio que deseen para desbloquear cada uno de los videos.

Pese a que el contenido solo puede ser visto por quienes paguen el precio indicado, todos los videos que se ofrezcan deberán respetar las normas de la comunidad y cualquier infracción a ellas podrá ser motivo de suspensión o eliminación definitiva del perfil del creador.

Según lo establecido por la plataforma, se permitirá que los creadores se queden con todo el dinero que genere su contenido. Aunque se generará una comisión que podría llegar hasta el 30% de las ganancias en el futuro.

Actualmente, la duración máxima del contenido ofrecido de forma gratuita en TikTok es de 10 minutos.

TikTok llegó a crear un fondo, llamado “Creativity Program”, en el que la aplicación paga a los creadores que generen videos de duración superior a 1 minuto, aunque esta función solo está disponible en Estados Unidos, Francia y Brasil.

En lo que respecta a este nueva función Series, por el momento no se ha lanzado de forma global sino que está disponible únicamente para un grupo reducido de creadores de contenido que ya pueden empezar a probarla.

Los creadores que deseen unirse podrán enviar una solicitud para hacerlo en los meses siguientes.

Otras formas de generar dinero consiste en recibir donaciones durante transmisiones en vivo dentro de TikTok. Así como las visualizaciones de los videos y la publicidad incorporada entre cada uno de ellos.

La decisión de incluir una nueva forma de monetización en TikTok también podría corresponder a que en la actualidad la aplicación see ubica en el primer lugar de las plataformas de streaming con mayor gasto por parte de los consumidores. Según el documento del State of Mobile 2023 producido por Data.ai, eta plataforma supera a otras como Twitch en recaudación, aunque no se especifica cuánto dinero se acumula por transacciones.

El informe también señala que la compra de “monedas”, que son el medio por el que se realizan las compras y donaciones en la plataforma, son el principal ingreso de la aplicación, siendo las adquisiciones de paquetes de 16,500 monedas los más productivos pues generan el 22.1 % de los ingresos por pagos únicos de 249.99 dólares.

Por otro lado, las transacciones más comunes son aquellas que corresponden a la obtención de 330 monedas a cambio de 4.99 dólares, lo que corresponde con el 8.4 % de los ingresos generados por la aplicación.

Fuente: Infobae