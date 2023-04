Max reemplaza a HBO Max y estos son sus precios

Después de múltiples filtraciones que vienen haciendo ruido desde el año anterior, Warner Bros. Discovery al fin hizo oficial que HBO Max cambia de nombre a Max a partir del próximo 23 de mayo en Estados Unidos. En Latinoamérica, el cambio aún no tiene una fecha concreta.

La compañía, en un movimiento que seguramente causará múltiples cuestionamientos, decidió prescindir de la denominación de una marca (HBO) que habitualmente relacionamos con contenidos de alta calidad.

On May 23, HBO Max is becoming Max — The One To Watch for all of HBO, hit series, movies, reality, and more. #StreamOnMax pic.twitter.com/GYJ4yJtkhG — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

No obstante, desde Discovery están plenamente confiados en que su renovado servicio seguirá predominando en este sentido. La nueva versión, además de mantener las series, películas y documentales que ya estaban presentes en HBO Max, sumará todos los contenidos de Discovery+, que también es propiedad de Warner Bros. Discovery. Ampliando así su catálogo, una de las principales críticas a la plataforma en comparación con Netflix o Disney+.

Max tendrá «max contenido» y «max precios»

Lo anterior podría hacerte pensar que, debido al considerable aumento de contenidos, el precio igualmente subirá. No obstante, por el momento el plan estándar de Max se mantendrá en los mismos $16 dólares mensuales o $150 al año. Adicionalmente, se ofrecerán otros dos planes.

El primero de ellos, con anuncios, estará disponible por $10 dólares mensuales o $100 anuales. Por su parte, el nivel más alto costará $20 mensuales o $200 al año. Este tendrá reproducción de vídeo en resolución 4K y sonido Dolby Atmos. Además, se podrá ver en hasta 4 dispositivos simultáneos y podrás descargar hasta 100 contenidos para disfrutarlos cuando no tienes conexión a internet. La oferta completa queda de la siguiente forma

Plan con anuncios: $10 dólares mensuales. 2 dispositivos simultáneos y reproducción HD.

$10 dólares mensuales. 2 dispositivos simultáneos y reproducción HD. Plan estándar: $16 dólares mensuales. 2 dispositivos simultáneos, reproducción HD y hasta 30 descargas.

$16 dólares mensuales. 2 dispositivos simultáneos, reproducción HD y hasta 30 descargas. Plan Ultimate: $20 dólares mensuales. 4 dispositivos simultáneos, reproducción 4K, sonido Dolby Atmos y hasta 100 descargas.

Cabe señalar que esta información es exclusiva de Estados Unidos, por lo que tendremos que ser pacientes para conocer el esquema de precios en otros países.

HBO Max, ahora Max, es popular por series como la multipremiada Juego de Tronos, The Last of Us o Hacks. Por lo pronto, ya adelantan que la nueva Max tendrá la nueva serie de Harry Potter con siete temporadas. Asimismo, las segundas temporadas de La Casa del Dragón, que recién arrancó su rodaje, y la de The Last of Us, que verán la luz entre 2024 y 2025.