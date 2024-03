Conozca la nueva actualización para los IPhone

iOS 18 apunta a ser una de las versiones más relevantes en la historia de Apple.

Santo Domingo, RD.- Las especificaciones de la nueva actualización de iOS prometen sorpender este 2024. Los nuevos cambios en la DMA han obligado a Apple y otros gigantes a mover ficha, haciendo que iOS 17 se abra por fin a aplicaciones de terceros, tanto en marketplaces alternativos como en descargas vía web.

iOS 18 apunta a ser una de las versiones más relevantes en la historia de Apple. En un año en el que la IA está en boca de buena parte de su competencia, esta nueva versión vendría con Siri como protagonista y su inteligencia como aliado.

¿Cuándo se presentará iOS 18?

Apple es relativamente previsible en lo relativo a sus lanzamientos. No conocemos aún la fecha exacta pero, salvo sorpresa de calado, iOS 18 verá la luz en el marco de la WWDC 2024. Esta es la conferencia para desarrolladores que Apple celebra año tras año, y en la primera jornada suelen presentarse las primeras versiones de sus nuevos sistemas operativos.

iOS 18 vería así la luz, al menos en sus betas para desarrollador, en las primeras semanas de junio. A pesar de que estas betas están orientadas a un perfil muy específico, año tras año es posible instalarlas en cualquier iPhone que no tenga registrada una cuenta de desarrollador de Apple.

Respecto a la versión final, debería seguir el calendario habitual. Las versiones beta tendrían vida y distintas iteraciones a lo largo del verano, para cerrar la versión final en el mes de septiembre, algunos días antes del lanzamiento de los iPhone 16.

¿Qué iPhone actualizarán a iOS 18?

Comprar un iPhone es comprar años de soporte, y no se espera menos con iOS 18. Como es habitual, Apple no ha dado aún datos sobre cuáles serán los iPhone que actualizarán a la nueva versión. No obstante, teniendo en cuenta que los iPhone Xs y Xr son el corte actual, es fácil predecir que el iPhone 11 será el nuevo corte.

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen. – 2020)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª gen. – 2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Los nuevos iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max llegarían con iOS 18 instalado, y en su mismo mes de lanzamiento empezarían a disfrutar de esta versión el resto de modelos.

¿Qué novedades tendrá iOS 18?

iOS 18 parece estar siendo una versión algo compleja. Gurman contaba que se llegó a paralizar su desarrollo con el fin de corregir la mayoría de bugs que se estaban generando, una situación que suele darse cada vez que Apple desarrolla una versión repleta de novedades. Según el propio Gurman, iOS 18 será una de las mayores actualizaciones de iOS en la historia de la compañía.

El core de iOS 18 sería la inteligencia artificial, un gran salto para ponerse a la altura de Google y la integración de Gemini en móviles como el Samsung Galaxy S24 Ultra o el Pixel 8 Pro. Esta IA se integraría directamente en el sistema, abriendo la puerta a nuevas integraciones de traducción, sugerencias inteligentes en las apps nativas y, sobre todo, Siri.

Siri lleva siendo el patito feo de los asistentes de voz desde hace años. La razón es simple: Apple no recopila tantos datos de usuario como su competencia, y esto limita enormemente el comportamiento de Siri. De iOS 18 se rumorea que Siri será mucho más capaz, una suerte de asistente conversacional con el propio GPT de Apple.

¿Cómo será el diseño en iOS 18?

También sería una importante versión con cambios en lo visual. Según The Verifier veríamos parte del lenguaje de diseño de las Vision Pro en el iOS 18, para unificar el UI de sus sistemas operativos.

Un rediseño en los iconos del sistema, quizás parte de esta estética traslúcida aplicada a apps como la de cámara, y algunos refinamientos en el diseño de las apps nativas. Las posibilidades aquí son bastante amplias, teniendo siempre en cuenta que Apple no suele apostar por los cambios radicales en el diseño de sus sistemas.

Con información de Xataka.