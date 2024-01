Un iPhone sobrevive a caída desde un avión

Un ciudadano de EE.UU. encontró en perfecto estado un iPhone que había caído de un avión que volaba a casi 5,000 metros de altura. Así lo reveló él mismo en la red social X.

Quien halló el ‘smartphone’ es un diseñador de videojuegos que se llama Seanathan Bates, residente en el estado de Oregón. Lo localizó al lado de una carretera. Se supone que el móvil cayó del avión de Alaska Airlines al que el sábado se le desprendió en pleno vuelo una ventanilla y parte del fuselaje.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet pic.twitter.com/CObMikpuFd