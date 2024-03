Semana Santa 2024: ¿Cuáles supermercados estarán abiertos?

Durante el trascurso de la Semana Santa algunas personas tienen por costumbre acudir a los supermercados para abastarse de algunas que otras mercancías, esto con el fin de preparar algún platillo tradicional para dicha festividad.

Aquí te mostramos los horarios laborales de algunos supermercados que estarán abiertos en el transcurso de la Semana Santa 2024:

Horario del supermercado Bravo

Jueves: 6:30 am a 12:00 am.

Viernes: 6:30 am a 12:00 am.

Sábado: 6:30 am a 12:00 am.

Domingo: No laborable.

Horario del supermercado Jumbo

Jueves: 7:00 am a 10:10 pm.

Viernes: No laborable.

Horario del supermercado la Sirena

Jueves: 7:00 am y 11:00 pm (Sirena Market).

Viernes: No laborable.

Sábado: No laborable.

Domingo: 7:00 am a 3:00 pm (Sirena calle El Sol, Santiago), 7:00 am a 5:00 pm (Sirena Villa Mella), 7:00 am a 9:00 pm (todas las demás Sirena y Sirena Market).