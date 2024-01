Riesgos de exposición de pantallas en infantes

La vida cotidiana está expuesta a las pantallas de celulares, tabletas y computadoras para el uso laboral al estudio y el entretenimiento, son muchos los beneficios que nos brindan. Para los niños, estos dispositivos electrónicos se asocian a la educación y los juegos. Como se vio en plena pandemia del covid-19, los medios permitieron sostener los procesos de enseñanza y socialización a tráves de tecnología.

Olga Peralta, psicóloga del Conicet explica que, así como antes las generaciones más viejas se criaban con libros, las infancias de ahora se crían con el uso de pantallas. Mencionó que este hecho es parte de una nueva cultura. Cuando las infancias actuales lleguen a la adultez cambiará nuevamente la tecnología, vendrán nuevos medios. Dijo que el desafío de hoy es enseñar y guiar a las infancias a apropiarse de la tecnología de un modo que sea constructivo y no alienante.

La Academia Americana de Pediatría (AAP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), difundieron recomendaciones sobre el uso de estas herramientas para edades tempranas.

Recomendaciones para evitar estos riesgos por pantallas

De esta manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS), habló del uso de pantallas en la primera infancia. Esta entidad instó a que los niños de menos de un año no deben estar expuestos a ningún tipo de dispositivo electrónico. Además, aseguraron que los niños de dos a cuatro años tampoco deberían tener más de una hora por día de lo que llaman “tiempo de pantalla sedentario”. Este permiso consiste en incluir juegos de computadora o televisión por tiempo limitado.

Varias investigaciones han asociado la sobreexposición a dispositivos digitales de bebés y niños con problemas del desarrollo infantil. Según un estudio, publicado en The Journal of the American Medical Association Pediatrics, los niños de un año expuestos a más de cuatro horas de pantalla al día experimentaron retrasos. Estas anomalías se presentaron en el desarrollo de las habilidades de comunicación y resolución de problemas a los dos y cuatro años.

SAP recomendó que no es conveniente un uso cotidiano de las pantallas en niños menores de dos años. Estas encomendaciones no solo fueron por cuestiones psicosociales y lingüísticas, sino de desarrollo motor y general de los chicos. Estudios arrojaron que el desarrollo neurológico puede verse afectado.

Otros expertos explican que el efecto de los aparatos electrónicos depende del tipo de contenido al que el niño esté expuesto. Precisaron acerca del grado de interacción que pueda tener con y de la calidad de la supervisión que reciba. Por ejemplo, al realizar una reflexión con algún adulto responsable luego de mirar o escuchar algún contenido”.