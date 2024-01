Razones de ataques de sueño durante el día

Sé que has estado en tu trabajo o en tus actividades diarias y de repente solo quieres dormir, o te pasas el día completo somnoliento. Cuando se necesita dormir durante el día, la causa más frecuente es que el sueño nocturno no es reparador o no es suficiente.

Si una persona tiene ataques de sueño diurno y duerme suficiente durante la noche, con un sueño de buena calidad, ya hay que evaluar si se trata de una hipersomnia central como la narcolepsia, una hipersomnia idiopática o una hipersomnia recurrente. La narcolepsia es un trastorno que provoca somnolencia durante el día.

Las personas que padecen de esta enfermedad tienen dificultad para mantenerse despiertas durante mucho tiempo y se duermen de forma repentina en cualquier circunstancia. La hipersomnia idiopática provoca, también, una gran somnolencia durante el día y la persona tiene una gran dificultad para despertarse. Idiopático aplicado a una enfermedad significa que desconocemos la causa que la provoca. Y la hipersomnia recurrente provoca a quienes la padecen episodios recurrentes de somnolencia durante el día, uno o varios días, independientemente de que se haya dormido lo suficiente durante la noche.

Sin embargo, cuando una persona llega a la consulta porque tiene ataques de sueño durante el día, hay que descartar que el sueño nocturno sea de mala calidad o de corta duración. La solución en este caso es, evidentemente, dormir bien por la noche. Supongamos que, debido a nuestro tipo de vida, nos acostamos tarde y nos levantamos temprano. En ese caso, si podemos dormir una siesta hay que dormirla porque eso nos va a permitir cargar batería. Si tenemos la oportunidad de dormir unos minutos después de comer, una siesta breve de menos de 30 minutos puede solucionar el problema.