Hoy es el Día Mundial de la Diabetes

La Diabetes es una enfermedad prolongada (crónica) en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre.

La enfermedad no muestra signos de disminución. Con la prevención adecuada, buenos tratamientos y sobre todo con la educación de los pacientes, puede puede controlarse.

Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Female nurse measuring blood glucose level of senior woman

Tipos de Diabetes

Diabetes tipo 1

La diabetes tipo 1 es menos común. Se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen la insulina están dañadas por un proceso inmune y dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina. Se desconoce la causa exacta del proceso inmune.

La diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 es más común. Casi siempre se presenta en la edad adulta. pero debido a las tasas altas de obesidad, ahora se está diagnosticando con esta enfermedad a niños y adolescentes. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. No todas las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad.

Existen otras causas de diabetes, y algunas personas no se pueden clasificar como tipo 1 ni 2. Los ejemplos incluyen LADA [diabetes autoinmune latente en adultos (por sus siglas en inglés), una variante de la diabetes tipo 1], MODY (diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes) y diabetes debida a otras enfermedades.

La Federación Internacional de la Diabetes ha lanzado una encuesta mundial para analizar los niveles de acceso a la educación sobre la diabetes dirigidas a los profesionales de la salud y a los pacientes.

Cuando una persona tiene diabetes, el cuerpo no produce o no usa adecuadamente la insulina y no puede mantener los niveles de azúcar en la sangre a niveles normales (lo que se conoce como resistencia a la insulina). Esto causa subidas repentinas en los niveles de azúcar en la sangre y, con el tiempo, puede dar lugar a complicaciones graves. Debido a que la alimentación estilo mediterráneo es rica en alimentos a base de plantas y limita los procesados, puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina. Esto puede mejorar el manejo de los niveles de azúcar en la sangre y reducir los niveles de A1c.

Alimentos para las personas que sufren de Diabetes

La alimentación sana, perder peso y comer alimentos saludables o llevar algunas dietas influyen en la mejoría de esta enfermedad.

Aunque no exista una dieta fija para las personas que sufren de diabetes es importantes que los pacientes sepan lo imprescindible de una buena alimentación, debido a que la gran mayoría de los alimentos que consumimos afectan el manejo de esta enfermedad.

Los planes de alimentación para las personas con diabetes poder mejorar los niveles de azúcar en la sangre son:

-Comer frutas, vegetales, granos enteros, frijoles y frutos secos en abundancia.

-Usar aceite de oliva virgen en lugar de mantequilla u otros aceites.

-Limitar el consumo de productos lácteos y carnes rojas.

-Limitar el consumo de dulces, azúcares agregados, sodio (sal) y alimentos altamente procesados.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Diabetes?

La diabetes es una enfermedad que si no se controla puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Por ello es tan importante dar a conocer las causas de la enfermedad, los síntomas y las posibles complicaciones, así como los tratamientos. Se debe actuar a todos los niveles, desde los profesionales de la sanidad hasta los pacientes y sus familiares.

El Día Mundial de la Diabetes se celebra desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo.

La fecha del 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de nacimiento de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.

La diabetes gestacional es el nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier momento durante el embarazo en una mujer que aún no tiene diabetes.