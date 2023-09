Halls negro en la intimidad: cómo lo usan y contraindicaciones

El halls negro adquirió una popularidad quizá impensada por sus creadores gracias a la creatividad de las parejas en los encuentros íntimos. A este se le atribuye ser un potenciador de la sensibilidad gracias a sus propiedades mentoladas. Este método es aplicado por muchas parejas que apuestan por disfrutar nuevas experiencias sexuales.

Halls negro: ¿Qué es y de qué está hecho?

El halls negro es un caramelo de mentol y aceite de eucalipto que entro al mercado para aliviar el dolor de garganta y la tos, pero hoy se usa para experimentar en el sexo oral, ¿cómo así?

En la práctica íntima con tu pareja lo recomiendan para aumentar el placer oral y así brindar una mejor experiencia. Es importante mencionar que esta técnica es de las más difundidas en las redes sociales por lo rápida y sencilla de ejecutar.

Cómo lo usan en la intimidad

Las redes sociales están llenas de recomendaciones con el Halls negro

Consiste en introducir en tu boca un caramelo halls negro y esperar algunos minutos para que la boca adquiera ese frescor que produce el mentol para empezar a practicar la complacencia oral. Esta práctica es ideal para los juegos previos en pareja.

Algunos sexólogos aseguran que la sensación de frescura aumenta la sensibilidad de la lengua y del miembro viril, elevando el placer sexual de la pareja. Incluso, algunas «sex shops» empezaron a vender packs con este caramelo. Sin embargo, el placer no se encuentra asegurado en todas las parejas e incluso existen ciertas contraindicaciones que podría dañar el momento.

Contraindicaciones

La técnica del Halls negro podría ser tan peligrosa como placentera. Varios médicos coinciden en que los componentes que tiene el caramelo son iguales y tiene el mismo efecto que el Vick Vaporub, lo que podría generar ardor y dolor en los genitales.

Como mejor alternativa existen algunos métodos especiales para mejorar el placer, como cremas, lociones y geles de frío. Asimismo, experimentar con juegos donde involucren temperatura, como el uso de hielo, entre otros.

Médicos recomiendan otras alternativas más seguras

Por ello, recomiendan no arriesgarse, ya que podrías resultar contraproducente al disfrute. Si, por el contrario, lo experimentaste y hasta el momento no has tenido ninguna mala reacción, solo ten en cuenta las advertencias médicas. Asimismo, recomiendan previsión con el manejo del caramelo. Son variados los reportes de personas atragantadas tras intentar la práctica.