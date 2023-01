Tony Pro 7: «Rompe todo obstáculo y cree siempre en ti»

El venezolano-estadounidense, Derly Antonio Chávez o mejor conocido como Tony Pro 7, comenzó su incursión en el mundo del entretenimiento en el año 2011 en Venezuela, y tan solo tres años después llega a Estados Unidos, su segundo hogar, para continuar con su carrera.

Egresado de la Escuela Nacional de Cine de Caracas, Venezuela, como Licenciado en Cinematografía, Tony ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes celebridades, desde cantantes como Nicky Jam, Maluma, Marc Anthony, entre otros, hasta actores, modelos, youtubers e influencers.

Resalta de sus inicios la oportunidad de trabajar en la radio ‘Zol 106.7’, dónde lo llamaban para hacerle fotos a Ozuna, Don Omar, Chayanne, Becky G, Karol G, Wisin y Yandel, entre otros; Y sobre un proyecto más reciente a destacar, menciona la serie con Katy Angel y el Oso, llamada ‘Team Angel VS Randonautica’, dónde estuvo en el rodaje haciendo la producción de esta.

«Mi inspiración es el hecho de ser mejor cada día para mí y para las personas que amo, me rodean y me hacen luchar y trabajar cada día más en cada área de mi vida, en cada meta o sueño que tengo o me propongo«, comentó Tony.

Tony, quien estudio inglés, en la Universidad Nacional de Florida (FNU, Florida National University) con el propósito de tener un mejor conocimiento del idioma y mejorar el mismo, ve la producción y postproducción como un gran arte, «dónde puedes crear cosas mágicas y llevar cada momento más allá de lo que puedes imaginar» describe, por ello, disfruta seguir día a día explorando nuevas áreas de su trabajo.

Fotografía profesional, filmaciones de video y contenido audiovisual, son algunos de los servicios que tiene para ofrecer Antonio, alguien que te ayudará a hacer realidad la idea que tengas, dirigiendo tu proyecto para hacer del mismo, todo un maravilloso espectáculo.

Además, Tony se dedica a crear contenido para redes sociales, (fotos, grabaciones, edición, diseño gráfico, estrategia de marketing digital, entre otras cosas), ayudando a muchas celebridades y también a que se formen nuevos talentos.

Antonio o TonyPro7 detalla el por qué lo llaman de esta manera: «Tony por el Antonio, el Pro por el de producción y el 7 porque es mi número favorito que significa y está relacionado con la perfección, con los detalles, con lo meticuloso que es como soy con mi trabajo y es lo que me caracteriza como persona«.

Actualmente, comenzó con la preproducción, producción y postproducción de un nuevo canal de YouTube, así como tiene en marcha el proyecto de su propia productora, manteniendo sus proyectos con diversas personas y talentos, estando orgulloso de toda la realización que se ha venido haciendo con cada uno.