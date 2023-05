Tiffany Chen, la mujer que le dio un hijo a Robert De Niro a sus 79 años

En mayo, Robert De Niro reveló que había dado la bienvenida a un séptimo bebé durante una entrevista con ET Canada mientras hablaba sobre la crianza de los hijos y su película más reciente, «About My Father», sin embargo, no especificó con quién.

De Niro tiene seis hijos de relaciones anteriores. Él y su primera esposa, Diahnne Abbott, son padres de una hija Drena y un hijo Raphael. En 1995, dio la bienvenida a sus hijos gemelos Julian y Aaron con su exnovia Toukie Smith. De Niro también comparte a su hijo Elliot y su hija Helen Grace con su exesposa, Grace Hightower.

Aquí está todo lo que debes saber sobre la supuesta novia de De Niro, Tiffany Chen.

Es instructora de artes marciales

Chen es una profesional de las artes marciales con un currículum impresionante, ya que ha acumulado docenas de medallas de oro y títulos mundiales a lo largo de su carrera. De hecho, la atleta nació en una familia de kung-fu como hija del Gran Maestro William C.C. Chen.

«Nunca practiqué tai chi con la intención de pelear. Aprendí la forma, aprendí algunos empujones de manos y luego comencé a competir en empujones de manos», dijo Chen, quien participó en su primera competencia a los 16 años, a Inside Kung. -Fu.

A los 26 años, fue incluida en el Salón de la Fama de la revista de artes marciales como competidora del año en febrero de 2011. «Mi plan siempre ha sido aprender a ser tan grande como mi padre», dijo al medio.

Tiene experiencia en danza

Si bien las artes marciales son su enfoque principal, el interés de Chen en el deporte se deriva de su experiencia en danza a una edad temprana, incluido el ballet y el hula. También se dedicó a la natación y la gimnasia a los cinco años, según la biografía en su sitio web.

A los ocho años, Chen se inició en el patinaje artístico y ganó tres medallas de oro en una competencia regional a los 11 años. En un esfuerzo por perfeccionar su arte, tomó clases de baile de salón, pero rápidamente aprendió que el tai chi era el secreto para mejorar su forma.

Conoció a De Niro por primera vez en una película en 2015

Debido a su impresionante experiencia en artes marciales, fue elegida para un papel en una película que se alineaba con sus habilidades, un trabajo que la presentó por primera vez al actor ganador del Oscar. Los dos se conocieron en el set mientras trabajaban en la película de 2015 «The Intern», donde interpretó a una instructora de Tai Chi que ayudó al personaje de De Niro.

Estuvo de vacaciones con De Niro en el sur de Francia

En agosto de 2021, el dúo provocó rumores de romance cuando fueron vistos tomados de la mano mientras estaban de vacaciones en el sur de Francia. Se les vio juntos mientras caminaban hacia un yate de lujo donde se unieron a un grupo de amigos.

Más tarde fueron vistos besándose en el bote, como se ve en las fotos obtenidas por The Daily Mail. El medio informó que el barco de lujo pertenecía al multimillonario socio comercial de De Niro, James Packer.

Ha conocido a algunos de sus amigos

Chen y De Niro fueron fotografiados juntos por última vez saliendo del restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica en marzo de 2023. Fueron fotografiados junto a Harvey Keitel y Billy Crystal, quienes cenaron con ellos, según fotos obtenidas por Daily Mail.