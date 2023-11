Taylor Swift derroca a Bad Bunny convirtiéndose en la artista más escuchada en Spotify

EE. UU.- La cantautora estadounidense Taylor Swift, se posiciona este miércoles como la artista más escuchada en el mundo en la plataforma musical de streaming, según estadísticas del Spotify Wrapped.

La estadounidense Taylor Swift ha roto la racha de Bad Bunny, que llevaba tres años consecutivos siendo el artista más reproducido a nivel global en la aplicación, específicamente, en los años 2020, 2021 y 2022.

El lanzamiento de su álbum Midnights(2022), la gira y la película de The Eras Tour. Tambiénlas regrabaciones de sus discos posicionan a Swift como en un fenómeno imparable.

No en vano, Swift es la primera artista femenina en coronar el rankinganual en la historia de Spotify desde Rihanna en 2012.

Del mismo modo, Swift ha recibido 26.000 millones de reproducciones totales en Spotify. Además, la cantante cuela dos canciones entre las diez más escuchadas del año: Cruel Summer, lanzada hace cuatro años y rebautizada gracias a la descomunal gira de la artista(llegando a ser número uno, no sólo en la app, también en el Billboard Hot 100) y Anti-Hero, el single principal de su último álbum de estudio.

Taylor Swift es una de las artistas más escuchada en España

En España, Swift es la quinta artista femenina más escuchada, por detrás de nombres como Karol G, Shakira, Rosalía o Aitana.

Para celebrar el oro, Swift lanzo la canción You’re losing me (From the Vault), un tema inédito de Midnights. “Sólo quería dar las gracias a todos los que han escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo. Haber sido nombrada Artista Top Global de Spotifyen 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños/Navidad que me podríais haber dado”, comunico Swift en la red social X, antes Twitter, añadiendo que, además, esta mención es la guinda de un pastel que comenzó con The Eras Tour.

Asimismo, Taylor se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera. A la gira (que retomará en 2024 y con la que visitará España el 30 de mayo) se unió el lanzamiento en cines del documental sobre el concierto dirigido por Sam Wrench. La cinta, estrenada el pasado 13 octubre, recaudó más de 250 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo (convirtiéndose en uno de los estrenos más rentables del año, pues su presupuesto era de 15 millones).

Con información de: Infobae.com