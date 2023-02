Super Bowl: el espectacular regreso de Rihanna

Leer también: Rihanna revela su segundo embarazo durante el Super Bowl

Santo Domingo, RD.- La cantante Rihanna deslumbró al público en el show de medio tiempo del Super Bowl, en su primera actuación en vivo después de permanecer más de seis años fuera de los escenarios.

Rihanna ofreció un espectáculo electrizante y repleto de éxitos en el descanso del partido que ganaron los Kansas City Chiefs sobre los Philadelphia Eagles, un triunfo que les otorgó su segundo título de la Liga Nacional de Fútbol Americano en cuatro temporadas.

Aunque se considera uno de los conciertos más prestigiosos en Estados Unidos -con una audiencia estimada de 190 millones de espectadores-, las redes sociales se volvieron locas cuando la cantante reveló la presencia de un invitado especial inesperado.

En una entrevista concedida la semana pasada, se le preguntó a la cantante si habría alguna sorpresa durante su actuación en el State Farm Stadium de Arizona.

«Estoy pensando en traer a alguien», respondió. «No estoy segura, ya veremos», contestó la artista que no daba un espectáculo desde el concierto con el que cerró la gira de su último álbum, Anti, en noviembre de 2016.

Naturalmente, los fans supusieron que se refería a uno de los muchos artistas con los que ha colaborado a lo largo de su popular carrera. Llevar de invitado a Jay-Z, Drake o Eminem parecía algo más que probable y acorde con la tradición de los duetos sorpresa en este tipo de espectáculo.

Pero Rihanna no se refería a ninguno de ellos. Aunque nadie se dio cuenta en ese momento, en realidad estaba insinuando que estaba embarazada de su segundo hijo.

Puede que la cantante no estrenara nuevos temas durante su actuación en el Super Bowl del domingo, pero la pancita que lució en su lugar acaparó toda la atención en internet.

Grandes éxitos

Enfundada en un mono rojo hecho a medida por Loewe, Rihanna apareció en una de las plataformas flotantes que se elevaban por encima del público, mientras un enjambre de bailarines enérgicos, todos vestidos de blanco, se congregaba debajo.

El público enloqueció cuando la cantante se lanzó de lleno con Better Have My Money, un comienzo un tanto irónico si se tiene en cuenta que no cobra por su actuación en el Super Bowl.

Mientras la cantante, de 34 años, deslumbraba al público desde lo alto, sus bailarines actuaban bajo ella a una velocidad de vértigo, en un alarde de coreografía que mantendrían durante toda la actuación.

La cantante repasó varios de sus éxitos más conocidos, con algunas de sus canciones más bailables y movidas, como Only Girl (In The World) y Where Have You Been.

El espectáculo no faltó en el show, incluso después de que la bajaran al suelo. Se lanzaron fuegos artificiales por encima del estadio cuando la artista cantó la eufórica We Found Love.

Aunque los rumores de que la estrella podría aprovechar la oportunidad para interpretar música nueva no se materializaron, la decisión de recurrir a su extenso catálogo, uno de los más sólidos del pop, supuso un acierto.

Halftime Show

La cantante reunió un gran número de éxitos en una apretada actuación de 14 minutos, en la que sólo interpretó la primera estrofa o el estribillo de algunas canciones. Grandes éxitos como Rude Boy se equilibraron con Pour It Up, algo más dura y menos conocida.

Un tanto decepcionante fue el hecho de que eligiera para el show algunas de sus colaboraciones más conocidas, sin que ninguno de sus colaboradores la acompañara en el escenario.

Mientras interpretaba Run This Town, All of the Lights y Wild Thoughts, no aparecieron ni Jay-Z, Ye (antes Kanye West) ni DJ Khaled, que normalmente aparecen en esos temas.

Pero su ausencia no importó. En ese momento, la atención de todos se centró en un invitado especial totalmente diferente y muy visible.

Sin declaraciones política

Por lo demás, en el descanso no hubo cambios de vestuario durante la actuación de Rihanna -algo comprensible- y su banda parecía realmente diminuta en comparación con el número de bailarines.

A diferencia del espectáculo de medio tiempo del año pasado, que vio a Eminem arrodillarse en el escenario, el show de Rihanna fue ligeramente diferente en cuanto a declaraciones políticas, algo que puede sorprender a aquellos que recuerdan por qué la cantante rechazó anteriormente actuar en el Super Bowl.

Fuente: BBC