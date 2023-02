Rihanna revela su segundo embarazo durante el Super Bowl

Leer también: Los Chiefs remontan y conquistan el Super Bowl ante los Eagles

Santo Domingo, RD.- Rihanna está de regreso, arrasando en el Super Bowl y recordándoles a todos lo que se han estado perdiendo durante más de 6 años y, según algunos, es posible que incluso haya hecho un gran anuncio.

La cantante y magnate de la moda subió al escenario el domingo después de que terminara el segundo cuarto del juego, y se notaba que iba a ser algo más, con RiRi haciendo una gran entrada para comenzar. un set épico de 13 minutos repleto de éxitos.

El espectáculo de Rihanna la presentó a ella y a sus bailarines en varias plataformas elevadas, de las que bajó gradualmente para continuar con el espectáculo. Por supuesto, se refirió a un montón de clásicos suyos, cantando todo, desde «Work» y «Bitch Better Have My Money» hasta «Rude Boy» y «Diamonds», y casi todos los demás favoritos de los fanáticos que todos queríamos escuchar durante su show.

Por supuesto, la única cosa que casi todos notaron de inmediato y es que Rihanna parecía estar posiblemente embarazada, e incluso pareció reconocer que podría estarlo, frotándose la barriga.

El manager de Rihanna confirmó al medio estadounidense TMZ, que efectivamente la interprete se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé.

Al final de todo, Rihanna tenía a casi todos en State Farm Arena de pie… y el lugar rugía cuando hizo su última reverencia. De hecho, fue increíble.

Esta es la primera vez que Rihanna se presenta en vivo desde 2018, cuando llegó a los Grammy junto a DJ Khaled. Sin embargo, realmente no ha levantado un micrófono desde entonces, y la anticipación de verla nuevamente en su elemento musical ha estado en su punto más alto.