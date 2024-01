Sofía Vergara se sincera sobre el motivo de su divorcio con Joe Manganiello

La actriz y modelo colombiana, Sofía Vergara se sinceró durante una entrevista para el programa ‘El Hormiguero’ sobre el porqué de su divorcio con Joe Manganiello y también agradeció la manera en la que se manejó ante los medios, pues esperaba que se difundieran falsos rumores.

“No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable, pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser”, empezó a decir la actriz.

Asimismo confesó que, el motivo de su divorcio se debió a la diferencia de edad, además, su pareja quería tener hijos, pero ella no.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Eso ya no es para mí, una tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, reveló Sofía.

La petición de Sofía Vergara tras su separación

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y que cuidan mucho el uno del otro, les pedimos educadamente que respeten nuestra privacidad en estos tiempos en los que atravesamos una nueva fase de nuestras vidas”, se leía en el comunicado que compartió la pareja el año pasado sobre el fin de su matrimonio.

Según información publicada por la revista ‘People’, tanto Sofía Vergara como Joe Manganiello vivieron durante ocho años, el tiempo que duró su matrimonio, pero increíblemente el tiempo y la monotonía fueron apagando la llama de la pasión entre la pareja.

«Ellos definitivamente se aman y se respetan, pero una vez que esa pasión inicial va muriendo y otras áreas se interponen, entonces las pequeñas diferencias se agrandan», dijo la fuente.

Esas pequeñas diferencias fueron haciéndose cada vez más grandes y dañaron la relación hasta el punto de que los dos coincidieron en la decisión de tomar distancia: «Ellos tenían diferencias sobre cómo deberían avanzar sus vidas y eso causó estrés», agregó el informante.

Antes de tirar la toalla, la pareja hizo varios intentos por salvar su matrimonio, aunque desgraciadamente sus metas y prioridades ya no iban en la misma dirección: «Han estado distanciados desde hace un tiempo ya y trataron de resolver las cosas, pero están enfocados en diferentes áreas de sus vidas».

Con información de: Mundodeportivo.com