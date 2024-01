El emotivo homenaje a Matthew Perry en los Premios Emmy 2024

El actor Matthew Perry, la estrella de ‘Friends’ que falleció en octubre del año anterior en su residencia de Los Ángeles, recibió un conmovedor tributo de parte de los Premios Emmy 2024. Esto sucedió durante el segmento ‘In Memoriam’ de la ceremonia, Charlie Puth y el dúo The War and Treaty emocionaron a la audiencia con su interpretación en vivo de ‘See You Again’.

Cabe resaltar que, el homenaje también recordó a otras personalidades destacadas que murieron en 2023, como Len Goodman, Lance Reddick y Alan Arkin. Asimismo, Paul Reubens, Barbara Walters, Angela Lansbury y Kirstie Alley.

La Academia de Televisión estadounidense reservó un lugar especial al final del tributo para honrar la memoria de Matthew Perry. Durante este momento emotivo de la gala, resonó una versión al piano de la icónica canción de la serie ‘Friends’, ‘I’ll Be There For You’, interpretada por The Rembrandts.

La muerte de Perry se dio el 28 de octubre de 2023, a la edad de 54 años. Según señaló la investigación policial, el actor fue encontrado sin vida en su jacuzzi en su residencia de Pacific Palisades en Los Ángeles, California, debido a los «efectos agudos de la ketamina».

Otros datos con relación a la autopsia de Matthew Perry

La autopsia también identificó otros factores que contribuyeron a su fallecimiento, como el ahogamiento, su enfermedad arterial coronaria preexistente y los efectos de la buprenorfina, una medicación utilizada para tratar la adicción a los opiáceos.

Matthew Perry alcanzó la fama mundial por su papel como ‘Chandler Bing’ en la exitosa serie ‘Friends’, protagonizando más de 200 episodios a lo largo de 10 temporadas. Actualmente, la producción completa está disponible en HBO Max.



En el emotivo tributo dedicado a las estrellas que perdieron la vida entre 2022 y 2023, se recordó al actor de ‘Brooklyn Nine-Nine’, Andre Braugher, quien falleció el 11 de diciembre a los 61 años tras una batalla contra el cáncer de pulmón.

Además, se rindió homenaje a Angela Lansbury, Lance Reddick, Alan Arkin, la periodista Barbara Walters, el actor de ‘La ley y el orden’ Richard Belzer, Ron Cephas Jones, el bailarín Stephen ‘Twitch’ Boss, Treat Williams, el actor de ‘Euphoria’ Angus Cloud, Len Goodman, Bob Barker y Suzanne Somers, quien falleció el 15 de octubre a los 76 años después de luchar contra el cáncer de mama, junto con otros destacados artistas.

El visionario productor Norman Lear, conocido por su influencia en programas como ‘All in the Family y The Jeffersons’, también fue uno de los homenajeados más destacados de la noche.



Con seis premios Emmy y 17 nominaciones, Lear revolucionó la televisión al abordar temas sociales y controvertidos en sus programas. Lamentablemente, falleció a los 101 años el 5 de diciembre debido a un paro cardíaco.

Con información de: Eltiempo.com