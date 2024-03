La emotiva presentación Matteo y Andrea Bocelli en Oscar 2024

La reciente gala de los Oscar vivió más de un momento emotivo; sin embargo, el más esperado fue el In Memoriam que tuvo como protagonistas al icónico tenor italiano Andrea Bocelli, quien llegó acompañado de su hijo Matteo, con quien cantó a dúo el tema “Con te Partiro”.

El ícono italiano, quien recientemente se presentó en el Estadio Olimpico Feliz Sánchez, Santo Domingo cautivó a todos con su interpretación al lado de su hijo.

Mientras los Bocelli cantaban sobre el escenario, la Academia recordó a la mayoría de las personalidades que dejaron huella en el mundo artístico y fallecieron el año pasado. La lista estaba compuesta por actores, directores, productores y más.

“Andrea y Matteo Bocelli interpretando ‘Time to Say Goodbye’ Edición Especial del 30o Aniversario durante el In Memoriam en el 2024″, es el mensaje con el que la Academia de Hollywood compartió el video en sus redes sociales.

Como se sabe, el homenaje In Memoriam de este año reconoció a grandes artistas que fallecieron, entre ellos, la cantante Tina Turner, el cineasta William Friedkin y el actor Matthew Perry, recordado por dar vida a ‘Chandler’ en “Friends”.

También aparecieron la actriz Glenda Jack, ganadora de los tres premios más importante de la interpretación: los Emmy, Tony y Oscar; Michael Gambon, recordado como ‘Albus Dumbledore’ de “Harry Potter”; o Glynis Johns, la madre de los niños de “Mary Poppins”.

Bocelli en el homenaje

Con información de elcomercio