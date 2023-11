Shakira, Karol G y Natalia Lafourcade arrasan en los Latin Grammy 2023

Este jueves 16 de noviembre se realizó la vigesimocuarta edición de los premios Latin Grammy, convocada por el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), con la novedad de que se emitió por primera vez fuera de territorio estadounidense. Esta ceremonia anual se desarrolló en Sevilla, España.

Shakira, Karol G y Natalia Lafourcade se llevaron los premios principales de la noche.

Las tres cantantes han acumulado los galardones más importantes de la gala.

Karol G ganó Mejor Álbum del Año, por Mañana será bonito; Mejor Álbum de Música Urbana por el mismo disco, y mejor fusión/interpretación urbana, por ‘TQG’, junto a Shakira

Shakira obtuvo tres Latin Grammy: Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Actuación Fusión/Urbana

Mientras que, Natalia Lafourcade se llevó tres Grammy Latinos (Álbum Cantautor, Canción Cantautor y Grabación del Año con “De todas las flores”).

Lista de ganadores Latin Grammy 2023

Estos han sido unos Grammy Latinos atípicos. Han reinado las mujeres.

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

Tqg – Karol G Featuring Shakira – Ganadoras

La Jumpa – Arcangel y Bad Bunny

Ojalá – Maria Becerra

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap y Quevedo

Yandel 150 – Yandel & Feid

Mejor Canción Urbana

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap y Quevedo – Ganadores

Automatico – Maria Becerra

La Jumpa – Arcangel Featuring Bad Bunny

Mi Mejor Canción – Gocho Featuring Farruko

Tqg – Karol G y Shakira

Yandel 150 – Yandel & Feid

Mejor Canción Pop

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap Featuring Shakira – Ganadores

5:24 – Camilo

Bailo Pa Ti – Monsieur Periné

Contigo – Sebastian Yatra y Pablo Alboran

Déjame Llorarte – Paula Arenas & Jesús Navarro

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Coco Chanel – Eladio Carrion y Bad Bunny – Ganadores

Autodidacta – J Noa

Dispara *** – Nicki Nicole Featuring Milo J

Le Pido A Dios – Feid y Dj Premier

Pá Ganá – Akapellah

Pregúntale A Tu Papá Por Mi – Vico C

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Décimo Cuarto – Andrés Cepeda – Ganador

A Ciegas – Paula Arenas

Que Me Duela – Camilú

Corazón y Flecha – Manuel Carrasco

Placeres y Pecados – Vanesa Martín

Mejor Interpretación Reggaeton

La Receta – Tego Calderon – Ganador

Automatico – Maria Becerra

Feliz Cumpleaños Ferxxo – Feid

Gatúbela – Karol G Featuring Maldy

Hey Mor – Ozuna & Feid

Mejor Álbum de Rock

Sólo D’ Lira – Molotov – Ganadores

Íntimo Extremo – 30 Años – A.N.I.M.A.L

Cowboys De La A3 – Arde Bogotá

De La Tierra III – De La Tierra

Dopelganga – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Música Alternativa

Bolero Apocalíptico – Monsieur Periné – Ganadores

Martínez – Cabra

Nacarile – iLe

Mesa Dulce – Dante Spinetta

Reputa – Zahara

Mejor Álbum de Salsa

Niche Sinfónico – Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional De Colombia – Ganadores

Catarsis – Daniela Darcourt

Voy A Ti – Luis Figueroa

Cambios – Willy García

Tierra Y Libertad – Plena79 Salsa Orchestra y Alain Pérez y Jeremy Bosch4

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos – Ganador

A Mi Manera – Sergio Vargas – Ganador

Cuatro26 – Manny Cruz

Road Trip – Manny Manuel

Trópico, Vol. 2 – Pavel Núñez

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Vida Omara – Portuondo – Ganadora

Tierra, Songs By Cuban Women – Estrella Acosta

Y Sigo Pa’lante – El Septeto Santiaguero

Tour Sinfónico En Vivo Auditorio Nacional – La Sonora Santanera

Danzoneando (En Vivo Desde Matanzas) – Orquesta Failde

En Tiempo De Son… Homenaje A Las Canciones De: Jorge Luis Piloto – Septeto Acarey De Reynier Pérez

Mejor Canción Tropical

Si Tú Me Quieres Fonseca – Fonseca & Juan Luis Guerra – Ganadores

Ambulancia – Camilo & Camila Cabello

Día De Luz [ 80 Aniversario] – Pablo Milanés

El Merengue – Marshmello & Manuel Turizo

La Fórmula – Maluma & Marc Anthony

Que Me Quedes Tú – Techy Fatule

Mejor Canción Cantautor

De Todas Las Flores – Natalia Lafourcade – Ganadora

La Raíz – Valeria Castro

1.200 Kilómetros – Santiago Cruz

Si Me Matan – Silvana Estrada

Tu Historia, La Mía y La Verdad – Juan Carlos Pérez Soto

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Forajido EP2 – Christian Nodal – Ganador

Se Canta Con El Corazón (Deluxe) – Majo Aguilar

Bordado A Mano – Ana Bárbara

Sólo Muere Si Se Olvida – Adriel Favela

Herederos Mariachi – Herencia De México

Mejor Álbum de Música Banda

De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien – Julión Álvarez y Su Norteño Banda – Ganadores

Hecho En México… Mágico – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Punto y Aparte – Banda MS de Sergio Lizárraga

Una Copa Por Cada Reina (Deluxe) – Nathan Galante

1500 Pedas – La Adictiva

Prefiero Estar Contigo (Deluxe) – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Mejor Álbum de Música Tejana

Para Empezar A Amar – Juan Treviño – Ganador

Sin Fin Gary – Hobbs

El Patrón – Jay Pérez

Super Héroes De Blanco – Proyecto Insomnio

Ganas – Vilax

Mejor Canción Regional Mexicana

Un X100to – Grupo Frontera y Bad Bunny – Ganadores

Aclarando La Mente – Joss Favela

Alaska – Camilo & Grupo Firme

Ella Baila Sola – Eslabon Armado & Peso Pluma

La Siguiente – Kany García y Christian Nodal

Mejor Álbum Instrumental

Made In Miami – Camilo Valencia & Richard Bravo – Ganadores

Tres Renesito – Avich

Choro Negro – Cristovão Bastos y Mauro Senise

Brooklyn – Cumana Jorge Glem y Sam Reider

The Chick Corea Symphony Tribute. Ritmo – Adda Simfònica, Josep Vicent & Emilio Solla

Romance Al Campesino Porteño – Miguel Zenón, José A. Zayas Cabán, Ryan Smith & Casey Rafn

Mejor Álbum de Tango

Operation Tango – Quinteto Astor Piazzolla – Ganadores

Retrato Del Aire Pablo – Jaurena

Reencuentro – Susana Rinaldi & Osvaldo Piro

Ahora Romo – Agri – Messiez Tango Trio

Argentinxs – Tanghetto

Mejor Álbum Cristiano

Lo Que Vemos – Marcos Vidal – Ganador

Fuego & Poder (Live) – Barak

Vida – Alex Campos

El Vallenato Se Hizo En El Cielo – Gilberto Daza & Sergio Luis Rodríguez

Hazme Caminar Jesús – Israel

El Cielo Aún Espera – Jesús Adrian Romero

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera – Martinho Da Vila – Ganador

Resenha Do Mumu – Mumuzinho

Desse Jeito – Maria Rita [Som Livre]

Sambasá – Roberta Sá

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) – Thiaguinho

Mejor Álbum de Música Clásica

Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus – Hb Records – Ganadores

Afro-Cuban Dances – Steinway & Sons

Albéniz & Granados Piano Works – Anaga Classics

Cantata Negra – Marvin Camacho

Estirpe Pacho Flores- Orquesta Sinfónica De Minería

Mejor Video Musical Versión Corta

Estás Buenísimo – Nathy Peluso – Ganadora

Podcast/Pedra Memória – Kayode

Fixação – Luthuly con Nave

No Quiero Ser Un Cantante – Sen Senra

Descartable – Wos

Mejor Video Musical Versión Larga

Camilo: El Primer Tour De Mi Vida – Camilo – Ganador

Donde Machi” – Album Completo – Dawer X Damper

Fanm Zetwal, Una Historia De Vida Y Milagros – Fanm Zetwal

Universo K23 – Kenia Os

Patria Y Vida: The Power Of Music – Varios Artistas

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

Vamos Al Zoo – Danilo & Chapis – Ganadores

Aventuras – Flor Bromley

Cantando Juntos – Gaby Moreno & Zona Neon

Colcha De Retazos – María Mulata

¿Y Si Pido Que Me Cuentes? – Veleta Roja

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Tudo O Que A Fé Pode Tocar – Tiago Iorc – Ganadores

Algoritmo Íntimo – Criolo y Ney Matogrosso

Do Acaso – Alice Caymmi y Chico César

Num Mundo De Paz – Djavan

Que Tal um Samba? – Chico Buarque y Hamilton de Holanda

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

TecnoShow – Gaby Amarantos – Ganadora

Portuguesa – Carminho

Raiz – João Gomes [Believe Music]

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo – Elba Ramalho

Do Amanha Nada Sei – Almir Sater

Erva Doce – Gabriel Sater

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Decretos Reais – Marília Mendonça – Ganadora

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho & Xororó

Daniel 40 Anos Celebra – João Paulo & Daniel Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

Raiz – Lauana Prado