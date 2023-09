¡Se acabo el recreo! Mira como Nicki Minaj regresa a los escenarios

Prepárate, Barbz ¡ Nicki Minaj se hará cargo de los MTV Video Music Awards 2023 !

El viernes, MTV anunció que la rapera será la maestra de ceremonias de la entrega de premios e interpretará su nuevo sencillo, «Last Time I Saw You», de su próximo álbum Pink Friday 2 . Nicki Minaj, de 40 años, también fue maestra de ceremonias y actuó en la ceremonia del año pasado.

«Por segundo año consecutivo, Minaj anunciará el elenco repleto de estrellas de artistas, presentadores y ganadores del programa», dijo MTV en un comunicado de prensa.

La cadena no se refirió a la artista de «Barbie World» como «presentadora» en el comunicado de prensa, sino que sólo utilizó el término «maestra de ceremonias». No está claro por qué, pero posiblemente podría deberse a la huelga en curso de Hollywood, ya que los presentadores a menudo leen guiones escritos por escritores, y el Writers Guild of America (WGA) todavía está en huelga.

Brillando nuevamente

Para la ceremonia del año pasado, Minaj fue la maestra de ceremonias del espectáculo junto a LL Cool J y Jack Harlow. Durante su actuación en los VMA de 2022, la rapera de «Super Freaking Girl», que recibió el premio Video Vanguard, llevó a los fans a través de su historia musical con un popurrí de nueve canciones.

A lo largo de su carrera, Nicki Minaj ganó seis VMA y recibió 25 nominaciones. Ella está nominada a cinco premios este año, incluyendo Artista del Año, Video del Año, Mejor Hip-Hop y Mejores Efectos Visuales por «Super Freaky Girl», Mejor R&B por «Love in the Way» y Canción del Verano. por «Barbie World (with Aqua)», la exitosa canción de ella e Ice Spice de la película Barbie.

Consulta la lista completa de nominaciones y vea los MTV Video Music Awards 2023 cuando se transmitan en vivo desde el Prudential Center en Nueva Jersey el martes 12 de septiembre a las 8 p.m., hora del Este.