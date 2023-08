Shakira y Karol G obtienen el ‘Hit galáctico del año’ en los Premios MTV Miaw

Dos de las artistas colombianas más importantes del momento son Shakira y Karol G. La barranquillera y la antioqueña no han dejado de destacarse en la industria musical y actualmente son dos de las principales exponentes de sus géneros.

Con el regreso de Shakira a la música, las cifras empezaron a reflejar que su carrera no ha perdido vigencia. Ha sabido batir récords históricos y su fanaticada sigue creciendo. Mientras que Karol G se ha mantenido sólida en su campo y es una de las voces femeninas más importantes del género urbano.

El pasado 24 de febrero decidieron unirse por primera vez para crear ‘TQG’, un tema que ha traspasado fronteras y ha llegado a lo más alto del escalafón global. Y ahora fue reconocido por los Premios MTV Miaw 2023 como el ‘Hit galáctico del año’.

Durante su día de lanzamiento, ‘TQG’ rompió el récord de la canción más reproducida en la historia de Spotify en Colombia durante un solo día. Además, en YouTube se convirtió en el segundo mejor debut femenino en la historia.

El tema hizo parte del álbum de Karol G ‘Mañana Será Bonito’, que logró el mejor debut de un álbum de una artista hispana en la historia de Spotify.

La canción, un reguetón con mezclas de electrónica, la empieza la paisa «… Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias…«, otra alusión a un ex, en este caso Anuel AA, ex pareja de ‘La Bichota’.

Además, días atrás se conoció que Shakira se convirtió en la primera artista en ocupar los tres primeros lugares de la lista Latin Pop Airplay de Billboard en una misma semana.

La prestigiosa revista detalló que con fecha del 29 de julio, ‘TQG’ con Karol G se mantiene en el No. 1 por décima semana.

Durante la gala de los premios realizada este fin de semana en México, presentada por la influencer Domelipa y el cantante Guaynaa, se reconoció el éxito de múltiples personajes como Wendy Guevara, influencer y participante de la Casa de los Famosos, quien recibió el premio Ícono Miaw, que recogió su amiga Kimberly Irene.