Las «reflexiones» de Santiago Matías Alofoke a 11 personajes de la movida

Santiago Matías utilizó su cuenta en Instagram para dedicar en el fin del 2022 lo que llamo «reflexiones», pequeños emplazamientos a varios personajes de la movida urbana.

Ando con mis reflexiones del año en Instagram December 31, 2022

Fueron 11 los personajes a los que el CEO de Alofoke Media Group hizo salutación en el cierre de este año.

Rochy RD

«Muchos se mofaron cuando salio de prision, que estaba apagao, que no era el de antes y en esto ultimo estaban en lo correcto. Ya Rochy no es el mismo de antes, ahora es mejor persona que artista. Tiene paz, ya no suena con sonidos negativos, su musica habla por el. Tiene un entorno sano que vela por el, no por el dinero y la fama que representa. Esperamos que en el 2023 pueda cumplirse el gran sueño de todos los que siguen su musica (Todos sabemos) y que siga los exitos», escribió Matías.

El Alfa

Sobre El Alfa, apunta Matías. «Les cuento que El Alfa esta cargando con una cruz que no se la deseo a nadie, y es que todo el mundo quiere verlo fracasar. Eso pasa cuando siempre vives gananado, en ocasiones me pregunto como lo logra, ya que tiene medio pais, medio genero y el 99% de los medios de comunicacion apostando a su fracaso y el siempre tiene una carta bajo la manga, luego pienso que es buen esposo, padre, amigo, hijo y temerozo de Dios y entiendo el manto que lo cubre. Todos sus logros quieren minimizarlo, pero el sigue sigue sigue sin parar. Mi deseo personal en este 2023 es que haga algunos cambios que hemos hablado en privado, creo no tiene mas nada que demostrar en el dembow».

Tokischa

«Recuerdo cuando llamaban loco cuando predije que ibas a ser grande. Continua siendo tu, sin poses y disfrutando de tu arte. Lo unico que te pido es un album este año y un palo mundial que te eleve aun mas en la industria. Solo te falta la musica, ya la marca esta solida», escribe Matías.

Dotol Nastra

«El que es buen hijo, papa Dios le recompensa. Espero que este año definas bien si te importa o no el proyecto que iniciamos juntos el dia 6 de enero 2013. Que este año aprendas a tomar posturas claras de un tema y querer estar bien con todo el mundo. Aprendiste a no meterte en mis pleitos y eso es importante, pero entiende que con las unicas personas en la faz de la tierra que no haria la paz es con Salome Ureña & el presidente de Conani. Te quiero mucho y ya veremos con que ñoñeria y mi opinion sobre vienes en enero».

Yomel El Meloso

«Tienes mas de 6 años dando mambo, has puesto muchos huevos pero eso no quita el fajador que eres. Trabaja en tu imagen en el 2023, que no te vean como uno mas del monton. No es posible que pegues tantas canciones al año y el publico en general, no solo el que sigue la musica urbana no te vea como un artista TOP por andar loquiando», escribe Matías.

El Cherry

«Feliz 2023 para el que era el proyecto musical mas lindo del planeta, pero vino un tal @rmmusicpublishing y daño todo por El Cherry estar de agallu. El dinero hay que respetarlo, nunca amarlo ya que puede destruirte. Esperamos en Dios que tus chistes vuelvan a dar risa, ya que eres el mejor dembowsero vivo, pero te faltan pal de tornillos cuando te conviene. Cherry encuentra la luz de nuevo, Cherry despierta, despierta Cherry».

La Insuperable

«Voy a guardar mis pensamientospara El Despeluñe de este lunes 2 de enero (…) pero quiero adelantarles algo aqui. Lean bien y claro: Ella es la real Mama de esta vaina».

Onguito Wa

«Las carceles de RD no reforman a nadie, pero espero que reflexiones y esta pausa necesaria que detuvo tu auto destruccion te haga entender que tu mayor talento es que tiene la atencion del publico y eso no hay dinero con que comprarlo. No he conocido hasta ahora un ser humano que la vida le haya dando tantas oportunidades, pero no estabas listo. En febrero si te varian la coercion, aprende hablarle con respeto a tu madre y que el 2023 nazca una nueva criatura. El que te conoce en el fondo sabe que no eres mala persona, solo eres el producto de una sociedad y una crianza familiar que te falló».

Lápiz Conciente

«No eres empresario. Feliz 2023» se limitó a decir Matías.

Teodoro Reyes (Capricornio TV)

«El unico Youtuber que me puso a sudar, me saco de mi zona de confort con contenido 100% original y eso se respeta. Para tener una edad tan joven es muy maduro y tengo fe que seguira puliendo su intelecto para seguir creciendo».

Y «al otro» Santiago Matías

«En este año deja de ser hdtmp y bajale a la arrogancia. Deja de ser tan envidioso y deja que todo el mundo coma que el bizcocho es grande. Trata de descansar ‘Imsonnio Man’, disfruta mas de tu familia y suelta las redes en banda. Trata mejor a tu equipo de trabajo y deja de bloquear gente mano negra. Deja de hacerle coro a las personas solo por conveniencia, y suelta al Lapiz en banda que es el mejor (Esto lo escribi pensando en la mayoria)».