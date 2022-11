Santo Domingo, R.D.-El productor radial y empresario Santiago Matías Alofoke no se considera un fenómenos de la comunicación. Su trabajo ha sido fruto de varios intentos por hacer cosas.

Para Santiago Matías la palabra No es parte de su quehacer diario, que enfrenta cada día para avanzar, superarse y hacer avanzar a otros.

“No creo que seamos un fenómeno, cada cosa que hemos conseguido ha sido paso tras paso.Muchas dificultades. He dicho que soy producto de muchos No. No se puede, así no se hacen las cosas, no, no y no”, contesto a la pregunta del equipo del programa El Plato del Día que se transmite por CDN Radio.

Para el productor artístico y radial, conocido como Alofoke, la democratización que han traído las redes sociales es un arma de doble filo. “Las redes sociales le han dado cabida a muchas personas, es algo favorable para la democracia; pero a la vez muy peligroso, conlleva una responsabilidad muy grande este tipo de exposición y creo que es el mayor reto que tengo en lo personal, la exposición que tengo. Yo como persona, no como medio”, enfatiza durante la conversación.

A las críticas de por qué en sus plataformas de radio y de redes sociales da cabida a muchos jóvenes, que muchas veces promueven los antivalores, Alofoke responde que recorrer un camino de decencia y buenas costumbres es responsabilidad de cada individuo. Sin embargo, deja las puertas abiertas para acoger los cambios.

“El contenido va moldeándose según tú vas madurando, pero hay poses que yo no voy a guardar ni que voy a cambiar en mi personalidad y ni como yo quiero también llevar el contenido para complacer a un grupo reducido que no sigue el contenido de Alofoke. Mucha gente tilda Alofoke como propulsor de los antivalores en República Dominicana”, riposta durante la entrevista con Alba Nely Familia, Nereyda Castillo, Juan Carlos Albelo y Samuel Guzmán.

Cada entrevistado es una historia

Asimismo, Santiago Matías defiende que cada artista y joven de barrio que lleva a sus programas tienen una historia. Un relato que debe deja una enseñanza.

El que critica la plataforma de manera voraz es porque no sigue Alofoke. El programa cuenta historias. Cada joven que se sienta ahí tiene una historia. Allá no promovemos el consumo de drogas, ni las cosas indebidas, nosotros al contrario hemos trabajado con instituciones que tienen que ver con esto, porque es uno de los grandes problemas que tiene la juventud es el acceso a las drogas y la falta de empleo. Santiago Matías, Alofoke, productor radial y empresario

Puso como ejemplo la entrevista a la Menor Queen, que contó en Alofoke que cayó en los problemas de las drogas luego de ser atropellada por un carro cuando patinaba. Cayó en cama porque no tenían recursos, se refugió en la marihuana y en la calle. Se hizo famosa en las redes porque bailaba de manera diferente por sus lesiones en las piernas.

“La exposición se la da primero Instagram, Facebook no Alofoke. Entonces, Una vecina de ella me cuenta la historia, luego habló con su mamá me dice que está perdida en la marihuana, cuando la llevamos Alofoke es que entendemos el trasfondo de porque amanece en las calles bailando y nos contó lo del patinaje y toda esa vaina y ahora a ella la firmó una compañía y ahora tiene una oportunidad que yo espero en Dios en un futuro la use bien”, narró.

“Eso sí tiene Alofoke, ahí estoy claro, le da la exposición le da la oportunidad a ciertas figuras a utilizar la exposición de manera positiva o negativa eso ya toca a la persona”, insiste para desmitificar que su plataforma crea personas mala para la sociedad.

Santiago Matias, Alofoke, en la cabina de CDN Radio

Contenido diferente al de Alofoke no se consume

Alofoke dice que ha hecho varios intentos en producir contenido diferente, a los de contar la historia de los muchachos que tiene algún talento, pero que la acogida de la audiencia es muy mínima.

“Esta cuestión del contenido no es solo de Republica Dominicana, sino que es algo de los nuevos tiempos a nivel mundial, porque un ejemplo recuerdo que hubo una serie de terremotos en Puerto Rico hicimos un programa especial con Osiris de León, geólogo experimentado, hablando de cómo se forman los terremotos y esos no tuvo ni 100 mil views. Le hicimos una entrevista a Cruz Jiminián y no tuvo ni 100 mil views”, explica.

Prosigue que como “plataformas hemos intentado hacer otro tipo de contenidos, diferentes y el público no lo asume. Nosotros trabajamos con números, hay una empleomanía, pagamos los impuestos. Y yo vuelvo por un grupo que a lo mejor quiere una madurez algo diferente en la plataforma, pero nosotros no podemos cambiar 100% ni de golpe”.

Entrevistas a políticos

Sin embargo, dice que a los políticos que ha entrevistas les ha ido bien en termino de audiencia. “a las entrevistas con los políticos les va muy bien. Era algo que yo buscaba, porque hay jóvenes. Uno de mis grandes retos y que yo quiero cumplir es que los jóvenes se interesen en política, porque aquí no existe el relevo no hay caras nuevas.

Continua explicando que “a nivel político estamos en las mismas, hay pocas caras. Omar Fernández, estoy comprometido con él, estoy comprometido con Orlandito con todo el que sea joven y tenga un concepto serio de la política y de proyecto que lleven desarrollo a República Dominicana. No me importan el partido, tengo un compromiso con los jóvenes”.

Defiende que la juventud no está perdida, que no todos quieren ser influencer, “hay muchos jóvenes que quieren ser cirujanos. Necesitamos un relevo en muchas áreas.

Asimismo, dijo que no se plantea por el momento volver a candidatearse para una posición política.

Promueve aprobación del servicio militar obligatorio

Alofoke es participe de que en el país se apruebe una ley que obligue a los adolescentes al servicio militar obligatorio para promover la formación y la disciplina, “es una bandera que yo tengo. Un senador que acoja mi propuesta yo lo voy apoyar”.

Entiende que puede ayudar a formar mejores jóvenes, ante la disfuncionalidad que afecta a muchas familias.

“Como la familia esta quebrantada, no estoy generalizando, y esos muchachos se están criando a la brigandina, y llegan a un servicio militar obligatorio internados ahí, un bachiller de cuatro años con profesores entrenados, de primero al cuarto de bachiller, que sea educación con disciplina, va ver una gran parte de esos jóvenes serán enderezados en ese sistema, no voluntario, porque aquí nadie ha conseguido nada voluntario”.

Alofoke, el hombre

Al ser preguntado de lo que hace durante sus días como Santiago, respondió que es un trabajador de 24 horas, que duerme poco. Solo los fines de semana dedidca un momento para su esposa y su pequeño hijo Prince.