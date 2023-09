Reaparece Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel tras 17 años escondido

La vida de Sergio Gallego Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, siempre ha sido un misterio, pues él se ha negado a ser una figura pública al igual que la mayoría del resto de su familia; sin embargo, nuevamente dio un atisbo de cómo se encuentra debido a que fue captado en un aeropuerto de México.

Sergio es el hermano menor del Sol de México, actualmente tendría 39 años y residiría en España, pero gran parte de su vida ha estado en territorio azteca, donde en su momento intentó convertirse en cantante.

Han sido pocas las ocasiones en que Sergio permite ser fotografiado o grabado por los medios, pero en esta ocasión la cámara de Despierta América lo captó en el aeropuerto de Guadalajara, junto a El Doc, Octavio Foncerrada, quien lo ha acompañado desde el fallecimiento de Luisito Rey.

Gallego Basteri actualmente luce cabello corto, barba y portaba lentes oscuros. Vestía con ropa deportiva y, aparentemente, viajó a España.

Encuentro con la prensa

Durante el encuentro con la prensa, Gallego Basteri intentó huir de la cámara, mientras que Foncerrada enfatizó que no querían dar declaraciones porque al menos Sergio no es figura pública y actualmente no está buscando serlo.

“Señorita, por favor, él no es personaje público. Señorita, nosotros somos personas normales”, dijo El Doc, negándose a hablar con la reportera.

Después, en un momento en que Foncerrada se descuidó y dejó solo a Sergio, la comunicadora logró acercarse al hermano de Luis Miguel, le preguntó si tenía contacto con Micky y cómo era su vida, pero él también se negó a responder, sólo dijo: “No, mira, yo no soy personaje público, ¿sí? Y les pido que simplemente me dejen en paz”.

Evidentemente molesto, Sergio intentó alejarse de la cámara de Despierta América y no volvió a pronunciar palabra pese a la insistencia de la reportera.

En un momento, Foncerrada golpeó la cámara que acompañaba a la periodista, con lo que lograron alejarse por unos minutos.

¿A qué se dedica Sergio Basteri, hermano menor de Luis Miguel?

Sergio ha vivido gran parte de su vida en México ya que fue el único de los hermanos Gallego Basteri que nació en el país. En su juventud, intentó incursionar en la música al igual que Luis Miguel, pero dejó ese camino.

Supuestamente, habría estudiado por un tiempo en Boston, lo que lo llevó a tener un buen nivel de inglés, se habría caracterizado por ser un alumno con excelentes calificaciones, por ello no habría tenido problema al ingresar a la universidad.

Hizo parte de sus estudios superiores en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara, pero no logró terminarlos porque, al mismo tiempo, tenía que trabajar. Gran parte de su vida se ha negado a recibir dinero de su hermano.

En Guadalajara lanzó Car Crash en 2006, su primer sencillo en Decathlon, junto a Salvador Llanes, ese es el único registro que se tiene del hermano de Luismi como cantante.

Huyendo de la fama de su hermano Luis Miguel

En México, habría trabajado en un restaurante como chef, pero decidió irse cuando la presión de la imagen de Luis Miguel comenzó a aumentar. Actualmente, Sergio viviría en Madrid, España, junto a su pareja e hijos. Trabajaría en una tienda departamental, donde algunas veces ha sido reconocido por la prensa.

Pese a que en repetidas ocasiones se ha dicho que Sergio no habla con Micky, Alejandro, el hermano de en medio, aseguró que entre los tres existe una buena relación, pero no la hacen pública.

En cada ocasión que la prensa se encuentra con Sergio, le preguntan sobre su relación con Luismi, pero él no ha querido hablar sobre su hermano.

Fuente: Infobae