La reacción de Becky G ante los rumores de infidelidad de su novio

Las redes sociales se encuentran encendidas luego de que desde una cuenta falsa acusaran al prometido de Becky G de serle infiel a la cantante durante un viaje a España. Ante todo el escándalo, la estadounidense reaccionó.

La exponente urbano no ofreció ningún tipo de declaración. No obstante, la intérprete de «Mami» decidió eliminar la opción de comentarios en sus publicaciones de Instagram, evitando así que sus millones de seguidores le escriban mensajes sobre la supuesta infidelidad.

Desde la misteriosa cuenta de Instagram, una joven asegura que estuvo íntimamente con el futbolista Sebastián Lletget, novio de Becky G, durante un reciente viaje que hizo a España con su equipo deportivo.

“A continuación subiré los videos de esa noche en la discoteca shoko, donde estuve presente con Sebastián Lletget, novio de Becky G. Espero puedan ayudarme para que Becky G me contacte y poder mostrarle las pruebas que tengo”, escribió la cuenta.

Según ella, tiene «hasta fotos» Lletget sin nada de ropa. Y le pidió a Becky G poder comunicarse con ella para mostrarle el resto de pruebas que supuestamente posee.

“Lamentablemente no puedo subir algunas cosas porque son muy íntimas y podría meterme en problemas. Pero subiré todo lo que esté permitido subir. No me vas a callar Sebastián Lletget. Becky G mira mis historias quiero hablar contigo y enviarte pruebas de que Sebastián te engañó conmigo esta última vez que estuvo en España con su equipo”, expresó.

El futbolista también reaccionó en sus redes sociales desactivando la opción de comentarios en su perfil de Instagram.

La pareja se comprometió el pasado 9 de diciembre de 2022, justo un mes antes de que Lletget supuestamente le fuera infiel a la estadounidense.

“Una vez tuve un sueño… En ese sueño caminé todo el camino por el muelle de Manhattan Beach donde tuvimos nuestra primera cita, nuestro primer beso y donde hemos visto incontables puesta de sol a través de varias temporadas diferentes en nuestra vida juntos… Cuando llegué al final del muelle te arrodillaste y me pediste que fuera tuya para siempre… Sebastián, hiciste ese sueño realidad. Fue aún más puro, más honesto, más emotivo, más hermoso de lo que nunca hubiera imaginado que sentir. Sí. Un millón de veces sí”, escribió Becky en una pasada publicación en la que muestra el espectacular momento en el que Sebastián le pidió matrimonio.