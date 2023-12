El exitoso manager y creativo Raymi Miguel Paulus Torres, mejor conocido como Raymi Paulus, reveló por primera vez, a través de una entrevista el por qué se oculta tras la máscara.

«Me gusta ser libre, andar en la calle y ser anónimo me ayuda mucho tener los pies en la tierra, me hace ser más humano”, expresó el joven creativo.

Paulus, se estableció como un innovador manejador artístico y productor ejecutivo en la escena del género urbano. El manager dice tener la fórmula para internacionalizar a cualquier artista que sea de interés general. En colaboración con Sony Music, lidera un proyecto ambicioso para proyectar estos talentos a nivel mundial. Expresó además, que no solo trabaja con grandes figuras, sino que también tiene en la mira impulsar otros talentos emergentes en la música urbana dominicana. Este es responsable de algunos éxitos de las superestrellas Tokischa, Rosalía, Ozuna y J Balvin.

El joven de Villa Francisca que recibió bullying en su infancia y vivió muy de cerca la violencia desde temprana edad tras el asesinato de su padre. Paulus canalizó su dolor a traves de su vida creativa, consiguiendo convertirse en uno de los creativos más aclamados de la escena local.

Además, Raymi se prepara para dos proyectos innovadores el primero de ellos un álbum musical totalmente conceptual. En la parte fílmica, un documental, que de hecho, lleva años trabajando y prontamente verá la luz. El compromiso de Paulus destaca cómo las entidades pueden extender su impacto desde la promoción del arte y la cultura hasta el compromiso directo con la salud y el bienestar.

Desde muy joven, este ha trabajado con una variedad de productores nacionales e internacionales.

“tenía un amigo dominicano, que es de New York, que se llama Sway Mendes, que me puso a trabajar con Drake, me puso a trabajar con French Montana”.

