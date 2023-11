Qué significa la Virgen que llevó Shakira a los Latin Grammy 2023

Shakira se presentó en los Latin Grammy 2023 en Sevilla, España, con un largo vestido dorado con lentejuelas acompañado por un accesorio en el que se visualizaba la imagen de una virgen. Esto llamó la atención de los asistentes a la gala y de sus fanáticos en todo el mundo, que buscaron saber el significado de la imagen mariana que colgaba en el pecho de la diva colombiana.

La virgen que llevó Shakira a los Latin Grammy 2023 es la Virgen del Inmaculado Corazón de María, patrona de las causas difíciles y desesperadas. En consecuencia, se presume que Shakira la cargaba para pedirle que la proteja e interceda por ella. Sobre todo de cara a los próximos días, cuando le toque enfrentar el juicio que se adelanta en su contra en España por presunta evasión de impuestos.

En esta edición de los Latin Grammy, Shakira recibió un reconocimiento a Mejor canción junto al artista argentino Bizarrap por su colaboración Sessions, Vol. 53.

La colombiana dedicó el galardón a sus seguidores y subió al escenario junto a sus dos hijos, Sasha y Milan, con quien interpretó Acróstico, una canción dedicada a sus hijos tras la ruptura con su padre, Gerard Piqué.

“Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará”, señaló la artista en medio de su presentación.