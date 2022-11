Powerball: una sola persona ganó los $ 2.040 millones del premio

Un afortunado jugador de la lotería Powerball de California compró el boleto ganador en el Joe’s Service Center de Altadena, California. El único boleto ganador del sorteo de 2.040 millones de dólares acarrea el premio más alto de la historia, según anunciaron este martes el sitio web del juego.

El afortunado portador del boleto, del que no se ha revelado la identidad, puede elegir entre una suma global de 997,6 millones de dólares en efectivo o recibir la totalidad del dinero en 29 pagos anuales.

Las probabilidades de acertar los seis números del sorteo 10, 33, 41, 47, 56 y el número Powerball que es el 10, eran de 1 entre 292,2 millones.

California Lottery makes its FIRST EVER Billionaire! One lucky ticket sold at Joe’s Service Center in Altadena matched all 6 numbers in the November 7 #Powerball draw. The final jackpot amount for this draw came to $2.04 BILLION dollars. (1/2) pic.twitter.com/9mSEAh18s1