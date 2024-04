Denuncian muerte de recién nacida en Santiago fue por negligencia médica

SANTIAGO.- Familiares de una recién nacida, responsabilizan a una pediatra de un centro privado de Santiago de su muerte. Esto, debido a que, supuestamente, la especialista no atendió los síntomas que la paciente presentaba, minimizando el cuadro clínico, dando un diagnóstico erróneo y despachándola a su casa, en un hecho ocurrido en el sector Barrio Nuevo La Herradura.

Indican que la menor, de dos meses de nacida, se llevó por un cuadro de inflamación abdominal y fiebre. La misma recibió atención y posteriormente fue despachada, por lo que recurrieron a una segunda opinión.

Los padres de la infante se dirigieron al Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón y tras realizarse estudios, determinaron tenía un cuadro de infección pulmonar grave, muriendo minutos más tarde.

“Ella me dijo que la niña tenía reflujo, problemas de la leche. Me le cambia la leche y me dice que le dé la leche de una vez. Yo quiero que ella pague por lo que ella hizo”. Expresó la madre.

El acta de defunción establece como causas de la muerte un sock séptico y neumonía. Los familiares indicaron que agotarán el proceso para la exhumación del cadáver para que se realice una autopsia. Además, expresaron que hasta el momento la pediatra se niega a dar una respuesta.