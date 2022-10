Ozuna envía indirecta a Shakira y Gerard Piqué en su nueva canción

Ozuna levantó fuertes rumores hace unos días al enviar un mensaje a Shakira que decía “Qué hermosa eres, Shakira”, mientras grababan un video clip en Barcelona. Ahora el artista urbano lo volvió a hacer: dedicó un tema musical a la cantante colombiana y su expareja, Gerard Piqué.

El intérprete puertorriqueño estrenó esta semana su nuevo tema Te pienso, que ya está disponible en todas las plataformas con video clip incluido. La romántica letra tiene una parte que dejó a los fans de Ozuna con la boca abierta: los protagonistas son la famosa expareja.

“Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan: Shaki hasta en el medio del mar”, dice uno de los estribillos del tema.

El puertorriqueño habla en esta canción de reggaetón sobre ahogar sus penas en alcohol, ya que no consigue superar una ruptura: “Aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar. No me quiero ir todavía”.

El reciente estreno del intérprete de hits como Criminal se anunció en las redes sociales con varios fragmentos que se compartieron semanas previas. Este trabajo ya supera los 6 de millones de reproducciones en YouTube y aparece en la lista de tendencias musicales de la plataforma de videos.

El clip de Te Pienso fue dirigido por Fernando Lugo, quien ha trabajado con Bad Bunny, Anuel AA, Daddy Yankee y otras estrellas del género. La pieza audiovisual muestra al intérprete del single bebiendo en un bar. Luego se le ve deambulando por las calles de una ciudad mientras recuerda a un antiguo amor.

La canción formará parte del próximo disco de Ozuna, que se llamará Ozutochi. Este sencillo sucede a La Copa, que publicó en septiembre, y a Somos Iguales, colaboración con Tokischa que presentó en agosto.