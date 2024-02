Nicki Nicole confirma que Peso Pluma sí le fue infiel: “Con mucho dolor me enteré de la misma forma que ustedes”

El cantante mexicano, Peso Pluma, se encuentra en el ojo del huracán, tras filtrarse un video donde se le ve caminando de la mano con una mujer que no sería la artista argentina, Nicki Nicole, su actual pareja. Además, la artista decidió eliminar todas sus fotos en redes sociales, lo que ha generado rumores de una ruptura por infidelidad.

¿Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole?

En redes sociales se hizo viral un video de Peso Pluma, aparentemente después de asistir al Super Bowl en Las Vegas, Nevada. En las imágenes se aprecia al cantante de corridos tumbados saliendo de lo que sería una fiesta con DJ Alec Monopoly, con quien posteó historias de Instagram.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue que Peso Pluma estaba caminando en un lujoso casino con una mujer que llevaba un vestido corto y de mangas largas, con una larga cabellera hasta la cintura.

Para indignación de los fans, Peso Pluma llevaba a la joven de la mano, pese a que es conocido que tiene una relación con Nicki Nicole, quien en ese momento se encontraba en un concierto en Costa Rica.

Horas más tardes, aparecieron fotos de Peso Pluma en una mesa del casino acompañado de la misma mujer. Ambos lucen muy sonrientes y bien juntos, levantando sospechas de una infidelidad a Nicki Nicole.

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

La noticia de Peso Pluma con otra mujer llegó a los oídos de Nicki Nicole, quien a través de su cuenta de Instagram confirmó que también se enteró de la infidelidad en las redes sociales.

“El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la compositora argentina en sus historias.

Además, Nicki Nicole procedió a eliminar todas las fotografías que tenía con Peso Pluma en Instagram. Por el momento, el cantante mexicano no ha dado su versión y mantiene las fotos en Instagram con Nicki Nicole.

Con información de: Lazona.com.pe