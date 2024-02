Usher homenajea a Michael Jackson en su espectáculo de medio tiempo en la Super Bowl

El popularmente conocido como «rey del R&B» y artista que sirvió como banda sonora en muchos adolescentes, Usher, ha sido el protagonista de la actuación del medio tiempo de este año en la Super Bowl.

Durante los casi 15 minutos de actuación, el cantante ha interpretado algunos de sus temas más importantes como Omg, a la vez de rendir homenaje a Michael Jackson y a la cultura afroamericana.

Una actuación memorable

Usher quiso tener presente a Michael Jackson en su espectáculo y se encargó de llevar en su mano izquierda un guante blanco con brillos durante casi toda la performance, además de replicar pasos de baile del rey del pop como el famosísimo «moonwalk».

El espectáculo ha sido uno de los más largos de los últimos años y puso a bailar a todo el mundo presente en el estadio Allegiante de Las Vegas mediante la interpretación de sus éxitos de los años 2000 como Yeah!, My Boo o Love in this club, entre otras.

El cantante no estuvo solo durante toda la actuación, pues fue acompañado en algunos momentos por artistas muy importantes como Alicia Keys, Ludacris, Will.i.am o Lil John, entre otros. Alicia Keys, por su parte, se subió al escenario para tocar el piano e interpretar If I ain’t got you junto a Usher.

Debido a la gran oportunidad que supone para la carrera de los artistas actuar en el medio tiempo de la Super Bowl, el cantante no pudo contener su emoción de estar allí subido y saludó a su madre mirando a las cámaras, diciendo entusiasmado: «Lo logré, mamá».

A pesar de que esta vez ha sido el protagonista del espectáculo, Usher ya se había presentado anteriormente en este escenario, puesto que participó como un artista invitado en el show del grupo Black Eyed Peas de 2011.

Usher, a su vez, tuvo varios cambios de vestuario y llegó a portar patines en el escenario, haciendo así un rato ameno y gustoso para todo aquel que lo estaba siguiendo en directo.