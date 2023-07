Muere Tony Bennett, voz ícono de la música de salón del siglo XX

El icónico cantante estadounidense Tony Bennett murió este viernes a los 96 años en su ciudad natal de Nueva York. Así lo confirmó su publicista, Sylvia Weiner.

Tony Bennett, quien había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016, dejó una carrera de décadas que lo convirtió en uno de los cantantes de salón más grandes del siglo XX.

Conocido por sus dotes como crooner (quizá era el último de los grandes intérpretes de ese estilo) y crear nuevos estándares como Fly Me To The Moon o I Left My Heart In San Francisco, Bennett lanzó más de 70 álbumes. Asimismo, ganó 19 premios Grammy competitivos, la mayoría de ellos después de cumplir los 60 años.

Famoso por su frase «un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos» muestra su dedicación a la creación de música de alta calidad y duradera. Su legado musical recibió la admiración de artistas desde Frank Sinatra, pasando por Amy Winehouse hasta Lady Gaga, con quien unió su voz en la recordada I’ve Got You Under My Skin y en The Lady is a Tramp.

Ambos temas, pertenecientes a su disco Duets II (2012), su famoso disco de duetos, una de las formas de interpretación que más le gustaba a Bennett y que realizó con artistas de todo el mundo, incluyendo al dominicano Juan Luis Guerra.

La muerte de Bennett es recibida con tristeza por sus fanáticos y por la comunidad musical global.