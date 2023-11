Muere Kevin Turen, productor de ‘Euphoria’ y ‘The Idol’, a los 44 años

El productor Kevin Turen ha muerto este fin de semana a sus 44 años. La primera confirmación llegó mediante un comunicado de su padre Edward el pasado domingo. La industria cinematográfica se despide de él mientras se esperan más detalles sobre las causas de su fallecimiento, que aún se desconocen.

Turen recientemente había trabajado en dos de las series más mediáticas de HBO: Euphoria y The Idol. Jay Penske, director ejecutivo de Penske Media Corporation, confirmó la muerte del que fue también una persona muy cercana para él: «A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin eran su familia y sus amigos. Él y su esposa, Evelina, decidieron que sus hijos crecieran con los mejores valores y se aseguraron de que marcaran una diferencia en el mundo. Nuestro corazón se rompe por ellos y todos sentimos una profunda sensación de pérdida. Extrañaremos mucho a Kevin, esta ciudad (Los Ángeles) perdió a una de sus estrellas en ascenso más brillantes».

Nacido en Nueva York en 1979, Turen estudió en la Universidad de Columbia, donde cursó estudios relacionados con el cine. En los últimos 20 años se labró una carrera dentro de la industria norteamericana, habiendo participado en diversas películas como The Dead Girl (2006), An American Crime (2007) o Las novias de mis amigos (2014).

En 2018 trabajó en dos proyectos para Netflix, Tau (Federico D’Alessandro) y Nación salvaje, donde coincidió con Sam Levinson. Ese mismo año, Turen y los hermanos Levinson fundaron Little Lamb Productions. Acto seguido, empezaron con Euphoria, una adaptación de una serie israelí homónima que iba a suponer su primera introducción en el mundo de la televisión.

Euphoria se convirtió en la serie de éxito que conocemos hoy, con dos temporadas disponibles en HBO Max y un gran impacto en internet, además de haber sido un trampolín al estrellato para actores como Sydney Sweeney, Jacob Elordi o Hunter Schafer. La producción de la tercera temporada quedó paralizada por la huelga de Hollywood, pero Turen iba a participar de nuevo en ella.

El estadounidense también produjo The Idol junto a The Weeknd. De nuevo, este título de HBO Max generó mucho ruido en las redes sociales, aunque no con tantas críticas positivas como Euphoria, lo que derivó en la cancelación de la serie en su primera temporada.

Turen mantenía una estrecha relación laboral con Ti West. Fue el responsable en la producción de X (2022) y su precuela Pearl (2022), así como en MaXXXine, tercera y última entrega de la trilogía, protagonizada por Mia Goth y cuyo estreno tendrá lugar en 2024.