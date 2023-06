«The Idol» la serie más escandalosa de HBO Max

Santo Domingo, RD.- Después de un pequeño y jugoso papel en la pelicular Diamantes en bruto –la aplaudida película de 2019 de los hermanos Safdie–, el aclamado artista The Weeknd, afronta ahora su primer rol protagónico frente a la cámara en la nueva serie The Idol, de HBO, creada en colaboración con Reza Fahim y Sam Levinson, showrunner de la exitosa serie Euphoria.

El anuncio ocupó lugar en algunos medios estadounidenses como Variety y se ha estrenado en el Festival de Cannes, fuera de concurso, pero, no exenta por ello de una enorme polémica que comenzó antes siquiera de estar terminada.

¿Sobre qué trata ‘The Idol’?

The Idol contará una historia que, a tenor de lo que se puede leer en su sinopsis, no será una de comedia. La serie narra el camino que lleva a una joven estrella femenina del pop a enamorarse del dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Angeles, papel que presumiblemente será el que recaiga sobre The Weeknd. Lo que la protagonista no sabe es que su nuevo amor es el líder de una secta secreta que opera en la ciudad.

¿Quién está detrás del proyecto?

El cantante se pone al frente de esta producción que unirá el glamour de la noche de Los Angeles con el terror que siempre provocan las sectas. No solo actuará, también se ha involucrado activamente en la escritura de las tramas y ejerce como productor ejecutivo, al igual que los otros dos creadores. Mary Law, guionista de la aplaudida Succession, y Joseph Epstein también participarán en este proyecto del que ahora se ha sabido, en una información de Variety, que será Lily-Rose Depp su protagonista femenina. También estarán en el reparto el cantante Troye Sivan y los intérpretes Suzanna Son y Steve Zissis.

Para Sam Levinson esta no será la primera vez en la que trabaje codo con codo con una estrella mundial de la música. Euphoria, la serie que ahora prepara su segunda temporada, tuvo a Drake como productor ejecutivo. En aquel caso el cantante sí tenía experiencia ante las cámaras pues se dio a conocer hace quince años como protagonista de varias series adolescentes. Degrassi: La nueva generación fue uno de sus trabajos más conocidos.

¿Quién está en el reparto de ‘The Idol’?

The Weeknd y Lily-Rose Depp encarnan a la pareja protagonista, pero no están solos en esta aventura. Junto a ellos, completan el reparto nombres como el de Jennie (cantante de BLACKPINK), Dan Levy, Hari Nef, Troye Sivan, Sussana Son, Moses Sumney, Mike Dean o Hank Azaria. En resumen, lo más cool del Hollywood actual.

¿Cuál es la polémica que ha rodeado a ‘The Idol’?

Para explicar este apartado hay que remontarse a abril de 2022. Entonces, la directora de la producción, Amy Seimtz, salió de The Idol alegando diferencias creativas irreconciliables con el showrunner y el propio The Weeknd. Desde entonces, según una información que ha publicado Rolling Stone en exclusiva, la producción ha dado un giro y se ha convertido en algo que en un principio no iba a ser: una versión mucho más extrema de lo que es Euphoria (todo siempre según la publicación). Los implicados no quisieron dar su versión, pero Lily Rose-Depp ha confirmado que no es del todo cierto lo que se ha podido leer y que el rodaje ha sido una experiencia estupenda. Lo que sí se ha podido constatar es que la serie ha pasado de costar unos 50 millones de dólares a más de cien porque ha tenido que regrabarse prácticamente en su totalidad.

Pornográfica y extrema. Esos son dos calificativos que se han podido leer en Twitter en las primeras reacciones tras el visionado de los episodios en el Festival de Cannes por parte de periodistas especializados como Kyle Buchanan, experto en pantallas de The New York Times. Los primeros compases de la serie muestran a Lily Rose-Depp desnuda y en escenas sexualmente (muy) explícitas. Exactamente, tal y como apuntó Amy Seimtz tras su salida.

¿Se puede ver el tráiler de ‘The Idol’?

Ya se puede asegurar que estamos ante una de las series del año. Al menos de las más originales e inesperadas. Estando ideada por Sam Levinson no faltarán momentos sórdidos, fiestas a mansalva y toda la oscuridad que siempre acompaña a los proyectos del realizador.

Con información de Vogue..