Ariana Grande y The Weeknd vuelven trabajar juntos

El artista estadounidense The Weeknd anunció a través de su cuenta de Instagram que hará un remix de la canción “Die For You”, de su tercer álbum de estudio “StarBoy”. Para ello volverá a colaborar con Ariana Grande y sus fanáticos lo han catalogado como un “éxito seguro”.

El intérprete de “Save Your Tears” subió un video a su cuenta de Instagram donde se puede escuchar a la cantante repetir varias frases en frente de la computadora con unos audífonos. Esto indica que ya están trabajando en la producción del sencillo.

Originalmente el video fue posteado en la cuenta de Tik Tok de Ariana Grande, donde la joven escribió : “Escribí y grabe un vero después de 14 horas en el set de grabación, esto es una excepción y tiene que hacerse”. El video cuenta con más de 10 millones de reproducciones en la red social.

Tal parece que The Weeknd tiene especial cariño a este tema. En 2021, coincidiendo con su quinto aniversario, le otorgó el videoclip que no hizo vio la luz dentro del lanzamiento “StarbSiete años después, revive el tema con este posible remix junto a Arian Grande. Cabe destacar que es una de las canciones más sonadas del artista con cerca de 1.300 millones de streams en Spotify.

The Weeknd y Ariana

Esta sería la cuarta colaboración de los artistas y que ambos hacen magia cuando juntan sus ideas musicales. La primera vez que se unieron fue en el 2014 con la el lanzamiento de la canción “Love Me Harder”, que cuenta con más de 700 millones de streams en la plataforma Spotify. Fue incluida en el álbum de la norteamericana llamado “My Everything”.

Luego vino “Off The Table”, sencillo del álbum “Positions” de Ariana Grande. Para 2021 The Weeknd le devolvió el favor, haciéndola parte del sencillo remix “Save your tears” del álbum Affter Hours.