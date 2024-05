Tras exitosa gira por USA, llega a RD Jesús Adrián Romero

Santo Domingo, RD. – Luego del exitoso inicio de su gira por USA, la reconocida voz del mundo espiritual Jesús Adrián Romero, se complace en anunciar su tan esperada llegada a República Dominicana como parte de su “TERRENAL TOUR”.

Jesús Ardían Romero ha sido nominado multíplices veces a los premios LATIN GRAMMY . Llegará a nuestro país con su “TERRENAL TOUR”.

La cita con el público dominicano será el 30 de noviembre en el Pabellón de Volleyball. Las boletas estarán en preventa exclusiva para tarjetas Banreservas del 15 al 17 de mayo (o hasta agotar existencias) a través de TUBOLETA.COM.DO. La venta con todos los medios de pago será desde el 18 de mayo.

Bajo la producción de SD Concerts & Loud And Live este concierto promete llevar a los fanáticos de Jesús Adrián Romero a una experiencia musical inolvidable. Además llena de mensajes inspiradores y melodías que han tocado los corazones de miles alrededor del mundo. El “Terrenal Tour» no sólo reafirma su posición como un artista que trasciende géneros y fronteras. También proporciona una experiencia inolvidable para sus seguidores en todo el mundo llevando un mensaje inspirador, como él mismo lo expresa.

“Hace un par de meses les comuniqué que tomé la decisión de tomar una tregua debido a mi situación mental y emocional, y me gustaría ponerlos al corriente de cómo va todo. Antes de eso quiero de nuevo agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de parte de ustedes. Ha sido muy interesante ver la forma en la que Dios muestra su amor a través de los demás. He descubierto que Dios tiene piel, es la piel de todos ustedes. En este tiempo de descanso, reflexión y oración muchas de las canciones que he escrito y sé que han sido de bendición para muchos de ustedes, se han convertido en un bálsamo para mí; canciones como “Esperar en ti”, “Sobre tu regazo”, “A sus pies”, “Buscando refugio”, entre muchas otras han traído sanidad a mi corazón.

Enfoque que tendrá el concierto terrenal tour de Jesús Adrián Romero

“Terrenal Tour se enfoca, no en negar ni menospreciar el cielo, sino en valorar más nuestro mundo y aprovechar nuestro paso por él siendo embajadores del amor de Dios. Del mismo que se comparta la fragancia de una vida que ha sido cautivada por Él e inspirando a los demás a acercarse a Dios. A la vez Terrenal Tour nos invita a disfrutar todo lo maravilloso que este mundo nos ofrece. Reencontrarnos será muy importante para mí, me emociona verlos de nuevo en algún concierto y sentir juntos el mensaje de cada canción”. Jesús Adrián Romero.

Con una carrera repleta de éxitos que se han convertido en auténticos himnos a lo largo de los años, Jesús Adrián Romero ha tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Sus canciones han trascendido fronteras e incluso idiomas, llevando un mensaje de fe, esperanza y amor. Quienes puedan asistir al “Terrenal Tour” disfrutarán tanto de la música del artista, como de momentos de profunda intimidad y reflexión en donde la espiritualidad no excluyente es la gran protagonista.

No faltarán canciones como “Mi Universo”, “Sumérgeme” y “Que sería de mí”. También se harán cita sus más recientes lanzamientos en colaboración con artistas como Napoleón, Adriel Favela, Kurt entre otros.

La gira que ha recorrido importantes ciudades de los Estados Unidos. También llegará a Santo Domingo brindando a los espectadores la oportunidad de experimentar la espiritualidad y la emoción que caracterizan las presentaciones en vivo de Jesús Adrián Romero.