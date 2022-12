Michelle Obama suelta revelación matrimonial: «No lo soportaba»

Michelle Obama compartió recientemente detalles de su vida personal. La exprimera dama de Estados Unidos confesó que no todo en su matrimonio ha sido un lecho de rosas y contrario a lo que se podría pensar, no tuvo buenos sentimientos hacia su marido, Barack Obama durante la primera década de su unión.

“La gente piensa que soy malvada por decir esto, es como que, hubo diez años en los que no soportaba a mi marido”, reveló Michelle en el programa Revolt TV. Así fue como estremeció a sus seguidores, pues la pareja actualmente tiene muchos fans, por el amor que se profesan.

Pero la escritora y abogada de 58 años fue más allá: “¿Y adivinen cuando sucedió cuando esas niñas eran pequeñas?”. Bastante seria aceptó que la falta equilibrio en su relación se dio cuando la carrera política de su marido iba en ascenso y ella se dedicaba primordialmente al cuidado de sus hijas, Sasha y Malia.

Continuó con la confesión: “Por 10 años, mientras intentábamos construir nuestras carreras, y sabes, preocupada por la escuela y quién hará qué, yo decía, esto no es parejo”, declaró la celebridad durante la promoción de su segundo libro, The Light We Carry.

El matrimonio, según Michelle Obama

También aseguró que existen momentos y situaciones en que una persona lleva más carga y responsabilidad que la otra. Sin embargo, no se arrepiente de haber sobrellevado su parte sin rendirse: “Y ¿adivinen qué? El matrimonio no es 50/50, nunca, nunca”, dijo.

Michelle Obama manifestó que luego de ese tiempo, ha tenido un matrimonio que no cambiaría por nada del mundo, incluso con esas épocas de incertidumbre: “Hemos estado casados por 30 años. Elegiría 10 años malos por 30, es cuestión de cómo lo veas. Y la gente se rinde…. Cinco años, y ya no puedo”, contó entre sonrisas.

Ante la pregunta de cómo saber elegir a una pareja, Michelle contestó. “Ser tú mismo, conocerte y sentirte completo antes de involucrarte en una relación y si lo estás, definir ¿con quién quieres hacerlo?, ¿esa persona también sabe qué aporta al matrimonio?”, dejando una especie de consejo para todos.

La pareja contrajo matrimonio en 1992 y en octubre celebró tres décadas como marido y mujer.

Fue el expresidente Barack quien hizo en esa ocasión un recuento de su amor: “Después de 30 años, no estoy seguro por qué luces exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese día – que no pude haber pedido una compañera de vida mejor. Feliz aniversario cariño”, escribió en sus redes sociales junto a una serie de fotografías con su amor.