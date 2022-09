Los consejos de Leonardo DiCaprio a las nuevas figuras de Hollywood

Estados Unidos. – Hollywood puede ser muy duro tanto para quienes se aventuran a dar sus primeros pasos como para todas aquellas estrellas; que sin importar la estabilidad de sus carreras continúan enfrentando escándalos por sus proyectos y vida personal. Este proceso de constante aprendizaje es diferente para cada persona, sin embargo; existen algunas dificultades que comúnmente experimentan los artistas a lo largo de su trayectoria.

Por esa razón resulta muy valioso que actores de renombre como Leonardo DiCaprio compartan sus experiencias y consejos con las nuevas generaciones. Y es que el famoso intérprete estadounidense cuenta con un largo trayecto en el medio artístico internacional; desde su debut televisivo en Los problemas crecen hasta su primer película, Critters 3; sus recordadas interpretaciones de Jack en Titanicy Hug en The Revenant (El renacido), siendo esta última con la que ganó su primer y único premio Oscar hasta el momento.

El actor no suele dar entrevistas ni hablar sobre temas profesionales o personales en redes sociales. Sin embargo, se conocen algunos de sus consejos gracias a que sostiene una estupenda relación de amistad con algunas figuras como Tobey Maguire -mejor conocido por el primer actor en interpretar a Spider-Man en la pantalla grande-, con quien forjó un fuerte lazo cuando eran jóvenes.

En alguna ocasión Leonardo DiCaprio confesó que desde su juventud suele consultar todas sus opciones profesionales con Tobey Maguire; pues considera que sus diferentes puntos de vista en interminables conversaciones contribuyen a que ambos tomen decisiones certeras; así su amistad pasó a ser un soporte en su vida personal a un respaldo en sus carreras. Esta visión puede interpretarse como un consejo para los aspirantes a estrellas de Hollywood, pero no es la única.

A finales del pasado mes de septiembre Timothée Chalamet -considerado como uno de los actores más importantes del momento; por su trabajo en Call Me by Your Name y Bones and All-, confesó que Leonardo DiCaprio se acercó a él para compartirle un consejo profesional. Con una simple, pero precisa frase dejó entrever que le augura un buen futuro, pero fuera del Universo Cinematográfico de Marvelo DC. También le advirtió sobre el consumo de sustancias nocivas para la salud.

Posiblemente Leonardo DiCaprio lanzó este comentario durante las grabaciones de Don’t Look Up (No miren arriba), una película de Adam McKay donde compartieron créditos con Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Merly Streep, Ariana Grande y Jonah Hill. Cabe recordar que este proyecto fue nominado al Oscar y actualmente se encuentra disponible en Netflix.

Y es que en los últimos años Timothée Chalamet se ha posicionado en el gusto popular por sus interpretaciones en la pantalla grande, pero también por sus icónicos looks; pues ha portado atrevidas prendas en múltiples pasarelas convirtiéndose en un ícono de la moda actual a sus 26 años. Este nivel de fama puede resultar contraproducente, pues muchas estrellas como quienes integran El club de los 27no lograron lidiar con ella y salir adelante.

