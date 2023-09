Laura Bozzo exhibe a Belinda por deuda millonaria

Laura Bozzo, famosa conductora de televisión peruana, balconeó a Belinda a través de una entrevista que brindó al programa ‘Hoy’. La controvertida conductora reveló que la cantante de ‘Luz sin gravedad’ tiene una supuesta deuda de 60 mil dólares, aproximadamente 1 millón 42 mil pesos.

En la entrevista compartida con el programa ‘Hoy’ la conductora peruana dijo estar preocupada por el problema que le dejó Belinda ya que ella quedó como aval en esa joyería qué hora le está cobrando lo que es la cantante no ha pagado.

De acuerdo a información proporcionada por Laura Bozzo, la cantante Belinda tiene una supuesta deuda de 1 millón de pesos con una famosa joyería que se encuentra en Perú.

La señorita Laura explicó que se siente preocupada porque hace algunos años Belinda viajó a Perú para festejar su cumpleaños y fue ahí donde supuestamente adquirió varias joyas.

(Estoy) Preocupada por un problema que tengo, Belinda que es mi reina adorada la amo, viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo.

“Yo la recomendé con una joyera amiga mía que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues tiene un saldo ahí de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval”.

La famosa conductora reveló que ella no ha tenido contacto directo con Belinda sino que todo ha sido a través de su asistente, un hombre llamado Christian, quien únicamente le dice que ya no va a solucionar pero aún no hay respuesta favorable.

“Yo no he hablado con mi princesa, que la amo, sino con un asistente de ella, Christian, y pues todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona”.

Laura Bozzo aseguró que le encantaría que ese tema quedará solucionado y explicó que posiblemente Belinda no está enterada de lo acontecido

“No sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionará porque yo a ella la amo con toda mi alma, soy su fan. Y estoy segura de que ella no tiene ni la menor idea de lo que está pasando”.

La preocupación de Laura Bozzo radica en que ahora a ella es a quien le están cobrando. Porque supuestamente ella fue la que quedó como aval por lo qué decidió hablar públicamente para que Belinda puede enterarse resuelva el tema.

“A mí es a la que me están cobrando ahora, porque obviamente yo la avalé. Espero que ella se entere y lo resuelva porque yo sé que ella no debe de saber nada”, concluyó.