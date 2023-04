¿Cómo reaccionó Belinda a la noticia del embarazo de Nodal?

Cazzu y Christian Nodal sorprendieron a sus seguidores este fin de semana al anunciar que esperan a su primer hijo. La pareja empezó a salir al poco tiempo de que el cantante de regional mexicano diera a conocer que concluyó su romance con Belinda después de un año y medio, con quien, además, tenía planes para casarse.

Luego de varios rumores, Cazzu y Nodal confirman que están esperando a su primer bebé. La cantante argentina ofreció un show en Buenos Aires en donde decidió mostrar su embarazo, situación que sorprendió a los presentes, quienes reaccionaron con una ovación.

Mientras, el cantante de regional mexicano también confirmó la noticia en un concierto que brindó en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos. Allí expresó que “ya no es un papacito, ahora sí será un papá”.

“A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, darles la noticia que ya no soy un papacito. Ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo” , dijo el cantante en su presentación.

¿Cómo reaccionó Belinda a la noticia de embarazo de Cazzu y Christina Nodal?

La noticia se volvió tendencia en las redes sociales, así que ahora Belinda reaccionó a la noticia por medio de su cuenta de Instagram. Cabe recordar que Belinda y Nodal tuvieron un romance que nació en las grabaciones del reality Show “La voz-Tv Azteca” y hasta dieron a conocer su compromiso, pero terminaron de una forma abrupta, incluso hubo declaraciones fuertes entre ellos a través de sus redes sociales.

La cantante subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos en donde se le puede ver luciendo su cuerpo y su belleza acompañada de la frase; “domingo de chandaleo”. Además compartió un video en su cuenta de TikTok en donde luce un vientre plano con la canción Armani de fondo.

Para los cibernautas, la canción puede tratarse de una clara referencia a la noticia del embarazo de los cantantes, pues habla de una mujer independiente.

“No necesito un anillo. Y mis chicas no necesitan nada. Porque he pasado por el infierno y he vuelto. Escucha cantar al luchador”, es lo que dice la canción.