Karol G protagoniza una campaña con Loewe tras su polémica aparición en la revista GQ: “Ese photoshop sí le gustó”

Karol G protagoniza una nueva campaña publicitaria junto a Loewe a pocos días de haber estado en el ojo de la polémica tras el retoque que le hicieron para la portada de la Revista GQ y que ella no autorizó.

En estas fotografías la cantante colombiana posa desde locaciones playeras repletas de mar y sol. La artista compartió las imágenes en su cuenta de Instagram con mucha emoción y rápidamente obtuvo más de un millón de me gustas en Instagram.

Ante esta muestra que hizo Karol G hubo un grupo de personas que señaló que aunque estás fotos no tienen el nivel de retoques digitales que tuvo la revista GQ y que causó el descontento de la cantante, estas fotos sí que tienen photoshop.

“Estás fotos están igual de editadas que las otras @karolg tomate las fotos con tu iPhone”, “Ese fotoshop si le gustó”, “¿Y no estás retocada en ninguna de esas fotos, esa es tu belleza natural?”, “Yo ahí sigo viendo el mismo rostro de la anterior portada, su cara está delgada, rara!! Fácil Photoshop o bichectomía con afinamiento de rostro” y “Disculpa pero esta foto si tiene photoshop” son parte de esos mensajes que le dejaron a la intérprete de ‘Provenza’.

Karol G expresó toda su molestia en contra de la revista GQ tras sus fotos completamente editadas. Ella aseguró que a pesar de haber expresado su disgusto no se hizo nada para respetar su opinión. Además, pocos días después, apareció en Saturday Night Live con una camisa en la que rechaza el uso del photoshop.

No se ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad.