“Solo tú y yo”, el nuevo sencillo de Yailin La Más Viral y Shadow Blow

Santo Domingo, RD.- Los cantantes dominicanos Yailin La Más Viral y Shadow Blow estrenaron un nuevo sencillo titulado “Solo Tú y Yo”.

En este nuevo sencillo, Yailin dejó de lado su estilo explícito sensual y adoptó un lado más romántico con una bachata que cuenta la historia de una pareja que se ama profundamente pero que no pueden estar juntos.

“Siempre que tú quieras, llámame. Si me necesitas, abrázame. Si ves mis defectos, mejórame. No me dejes sola, acompáñame”, canta Georgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, en el estribillo.

La nueva canción da un nuevo giro a la carrera musical de Yailin, quien recientemente manifestó iniciar una nueva etapa en su vida, más centrada en sí misma y con nuevos proyectos. Ambos artistas mostraron su felicidad en las redes sociales con un video en el que bailan juntos su nuevo tema musical.

Se recuerda que la dominicana, de 20 años, recientemente dio a luz a su primera hija, Cattleya, producto de su relación con Anuel AA.

En la plataforma de Youtube, la canción ya cuenta con más de 200 mil reproducciones y miles se comentarios, muchos de ellos en apoyo a la dominicana.