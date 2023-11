Jackie Chan y Ralph Macchio regresan para la última película de “Karate Kid”

Los famosos actores Jackie Chan y Ralph Macchio se prepara para deslumbrar nuevamente en la pantalla con una nueva entrega de “Karate Kid”. Los héroes de generaciones pasadas regresan para encarnar a sus personajes más queridos.

Los cineastas prometen a sus fans, el disfrute de una experiencia cinematográfica inolvidable en la gran pantalla a partir de diciembre de 2024.

Chan y Macchio en Acción una vez más

También, el legendario Jackie Chan y el inolvidable Ralph Macchio se sumergen en la acción una vez más, trayendo de vuelta la magia de “Karate Kid” en una producción cinematográfica que promete emocionar a los fanáticos y conquistar a nuevas audiencias. La nostalgia se mezcla con la emoción del presente en esta colaboración única.

De igual manera, contará con la dirección experta de Jonathan Entwistle, conocido por sus exitosos dramas televisivos. Del mismo modo, la película sin título se presenta como una fusión innovadora y una continuación cautivadora de la mitología original de la franquicia.

Rob Lieber da vida a la historia secreta

Asimismo, Rob Lieber el talentoso guionista, reconocido por su trabajo en éxitos como “Peter Rabbit” y “Alexander and the Terrible, Horrible, No Good Very Bad Day”, teje una trama secreta que mantendrá a los espectadores en vilo. Descubre la historia que llevará a los personajes a la Costa Este, explorando la fuerza y la dirección a través de las artes marciales y la sabiduría de un mentor excepcional.

Casting para la película Karate Kid

Producción de alto vuelo: Karen Rosenfelt al mando

Bajo la hábil dirección de Karen Rosenfelt, la película cobra vida con una producción de calidad que garantiza una experiencia cinematográfica única. Sony Pictures ha marcado el 13 de diciembre de 2024 en el calendario, preparando el escenario para el regreso triunfal de “Karate Kid” a la pantalla grande. Con la primavera en el horizonte, la filmación promete ser un evento imperdible.

Con información de: Elcomercio.pe