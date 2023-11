El Mayor Clásico pidió un aplauso por las víctimas de las lluvias

Al exponente urbano El Mayor Clásico le llueven las críticas luego de pedir al público aplausos para las víctimas que fallecieron el pasado fin de semana a causa de las lluvias durante su participación en el evento «Alofoke en el Garden«,

«En Santo Domingo ocurrió una catástrofe. Quiero que le den un segundo un aplauso a esas personas que perdieron la vida y que se fueron a un mejor lugar de este mundo» fue la petición de El Mayor Clásico a la audiencia en el Madison Square Garden de Nueva York.

La solicitud del exponente urbano, como era de esperarse, contó con una casi nula reacción del aforo. Acto seguido, quizá consciente de su error, El Mayor Clásico retomó su performance. «Los dominicanos gozamos, pero también lamentamos las pérdidas. Así que Papa Dios tiene en un mejor lugar a esas personas. Ahora seguimos con fiesta».

La reacción en las redes sociales apuntan a que El Mayor Clásico se sintió nervioso, lo que le llevó a cometer un error en su petición.

«Me encanta cuando la gente se burla de la gente, olvidando que también que es gente que se equivoca, el error del ser humano está en el ADN», «¿Que se puede esperar de ellos ? No les culpo, solo hay que saber de que están hechos y que muchas veces no tienen manejo o dominio de ciertas situaciones…», «Señores, quizá el no sabía cómo solicitar ese respeto a las personas que fallecieron y desde su posición en lo único que pensó fue en eso. La intención no fue mala, solo que no se supo expresar» fueron algunas de las opiniones sobre el episodio protagonizado por El Mayor Clásico.