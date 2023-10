Tiktoker da tips de moda para vestir en funerales

Una influencer de TikTok o tiktoker ha causado polémica por publicar un video en el que muestra su atuendo para el funeral de una amiga y da consejos de moda para este tipo de eventos. Algunos usuarios la han criticado por ser insensible y aprovechar la ocasión para promocionarse, mientras que otros la han elogiado por su elegancia y buen gusto.

Quién es la tiktoker

La mujer se identifica como @beatrizc_asesoradeimagen en la popular plataforma de videos cortos, donde se presenta como asesora de imagen, personal shopper y fotógrafa. En su cuenta, comparte diversos tips de estilismo para diferentes ocasiones, desde una cita romántica hasta una entrevista de trabajo.

Sin embargo, uno de sus videos más recientes genera una gran controversia entre los internautas. Se trata de un clip en el que se prepara para asistir al funeral de una de sus amigas. En el video, que ya supera los 2.2 millones de reproducciones y los 250 mil likes, la influencer narra los detalles de su vestimenta y ofrece algunas recomendaciones para lucir adecuados en este tipo de situaciones.

“No acostumbro ponerme muchas joyas para ir a un duelo porque creo que la discreción en este momento es importante, despedir a una amiga e irnos elegantes es un honor que le hacemos a este momento tan definitivo y triste. A las amigas se les honra con nuestra presencia y nos vamos elegantes para ellas”, dice la tiktoker en el video.

Cómo reaccionaron los usuarios

Aunque la influencer expresa su tristeza por la pérdida de su amiga, muchos usuarios no le creyeron y la acusaron de frívola y superficial. Además de aprovechar el momento para grabarse y dar consejos para sus redes sociales.

“Cuando falleció mi mejor amigo no tenía ganas ni de ponerme un zapato”, “Pensando en que muere una de mis amigas amadas, me sentiría como atropellada. Pienso que mi ser no tendría fuerza para esto. El honor se lo doy en vida” y “Está bien este punto de vista. Sin embargo, opino que cuando te duele la partida de alguien que quieres mucho, eso te agobia y la ropa pasa a otro plano”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió el video.

Por otro lado, hubo personas que defendieron a la tiktoker. Muchos destacaron su estilo y su actitud positiva ante la vida. Algunos incluso la compararon con la famosa diseñadora Carolina Herrera por su elegancia y sofisticación.

“En todos los duelos siempre va gente bien arreglada, es la última cita con la persona que se va”, “Me encanta tu estilo, eres muy elegante y transmites mucha paz” y “Vibes de Carolina Herrera. Me encanta”, fueron algunos de los elogios que recibió la influencer.

La mujer aún no responde a las críticas ni borró el video. Al contrario, sigue compartiendo más contenido sobre moda y belleza en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 300 mil seguidores.