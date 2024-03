Video muestra cómo un rayo impacta un avión durante pleno vuelo

Un impactante video se viralizó en redes sociales luego de captar el momento en que un avión fue impactado por un rayo durante su vuelo. El suceso, que ocurrió en el Aeropuerto de Vancouver, en Canadá, dejó a muchos espectadores sorprendidos por la magnitud del fenómeno.

En las imágenes, compartidas en X, se puede observar cómo el avión despega de la pista y segundos después lo alcanza el potente rayo.

West, de 19 años y aspirante a piloto, captó el momento con su teléfono celular y expresó su preocupación por lo ocurrido.

Woman captures plane being struck by lighting at YVR airport



